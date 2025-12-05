鯛魚排損失逾千萬！最慘受災戶是他…養魚伯悲嘆：這幾天吃不下也睡不好

記者吳泊萱／雲林報導

「台灣鯛魚排」爆發藥檢烏龍，最慘受災戶許姓漁民（中）吐露心聲。（圖／翻攝畫面）

高雄市衛生局檢測出包，導致雲林口湖漁業合作社出產的「台灣鯛魚排」被驗出含有動物禁藥，最終證實是烏龍一場；高雄市衛生局昨晚（4日）緊急召開記者會道歉，承諾負責到底。而被指控用藥的養殖業者許姓漁民終獲清白，在鏡頭前感嘆已經好幾天吃不下、睡不好，如今真相大白，他不會提告，只希望政府機關以後檢測要更仔細。

高雄市衛生局昨（4日）晚18時，以重大事件召開記者會，由衛生局長黃志忠率領副局長潘炤穎、檢驗科科長林學慶一同鞠躬致歉，坦承台灣鯛魚片驗出動物禁藥「恩氟喹啉羧酸」是人員疏失，因電腦設定條件遭到更改，導致設定放大十倍，造成誤檢。

廣告 廣告

口湖漁業合作社總經理王益豐表示，藥檢烏龍重創漁民，現階段損失已突破1100萬。（圖／翻攝畫面）

口湖漁業合作社今日（5日）召集漁民開記者會揭露損失，表示現階段魚片下架回收損失金額已超過1100萬元，且除了經濟損失，也重創本土漁產聲譽。自新聞曝光起，合作社魚片銷量幾乎掛零，工廠也不敢生產魚片，不只通路受影響，漁民也受到嚴重打擊，就怕魚價崩盤。

雲林口湖漁類合作社因高雄市衛生局藥檢烏龍，重創「台灣鯛魚排」商譽。（圖／翻攝畫面）

其中被指控用藥的許姓漁民，也在鏡頭前坦露心聲，表示收到通知後就擔心的吃不下也睡不好，自己養魚30多年，每次出貨前都有依照規定抓魚檢驗，都是確認合格才出貨，結果卻因高雄市衛生局藥檢烏龍，差點賠上養殖信譽。

對於高雄市衛生局開記者會道歉，並承諾負責所有損失，許姓漁民無奈表示，也沒有其他辦法了，會接受高雄市府道歉，後續也不會提告，但希望未來政府機關在檢驗農漁產品時能更謹慎小心。



更多三立新聞網報導

「台灣鯛魚排」藥檢烏龍！業者損失逾千萬…合作社：暫不提國賠

鹹粥嬤愛孫將返台！「人已在金門」缺機票、住宿費…阿嬤湊2萬匯款迎孫

彰化溪湖大火狂燒！老字號「阿讚爌肉飯」慘遭波及…用餐區慘況曝光

彰化家暴男大鬧派出所！五字經辱警無極限…又對警車「逼車14次」下場曝

