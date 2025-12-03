鯛魚排業者送驗結果不同調 高市衛生局：兩者檢體不同

鯛魚片裹粉炸或直接烹調。鯛魚是國人常食用的魚料理之一，日前高市衛生局抽驗全聯位於路竹這間分店的一款冷凍台灣鯛魚排，發現含有不得檢出的動物用藥恩氟喹啉羧酸，全台啟動下架、退換貨作業。但被驗出的業者公布自主送驗結果是零檢出。

台灣鯛魚排業者自行送驗未檢出禁藥 高雄衛生局：不同檢體



雲林縣口湖漁類生產合作社經理特助王揮評說明，「檢驗的報告是12月2日，出來是顯示是未檢出的，那我們收到報告之後，我們在今（3）日12月3日會來函給高雄市衛生局，我們要做申請複驗。」

雲林縣農業處長魏勝德表示，「到現場去抽出它的魚體，還有底土跟水質我們進行化驗，那我們現在以最速件送到SGS的實驗室。」

業者把高市檢出有殘留的同一批產品原料送驗，這次送驗的檢體與高雄檢出的產品是一魚塭飼養，不過高市府認為業者送驗的是原料，與市府送驗的產品兩者為不同檢體，若業者有異議可申請複驗，將驗出動物用藥的檢體再驗一次。

高市衛生局食品衛生科長謝米枝說明，「本件效期為2027年9月16日之台灣鯛魚排產品，抽驗時為完整包裝，以上與業者自行外部送驗，同批原料樣品為不同檢體。」

雲林縣則針對這款台灣鯛魚排啟動上、下游稽查、檢驗，魚場土壤、水質等檢驗結果尚未出爐。

高雄市民葉小姐表示，「再去驗的結果，第一次可能比較潦草，第2次可能比較仔細。」

高雄市民表示，「我只相信這幾個我常常跟他買的攤販，你跟他買了很多年，他也認識你，他也知道你有在注意這個。」

前後檢驗結果差異大，民眾看法不同，不過業者強調這次自主送驗不是要挑戰公部門，而是要釐清狀況，後續會依《食安法》規定申請複驗，也會配合調查。

