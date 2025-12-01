鯛魚排檢出恩氟喹啉羧酸 醫：用於水產恐增抗藥性

（中央社記者曾以寧台北1日電）全聯高雄門市鯛魚排檢出「恩氟喹啉羧酸」超標。毒物科醫師指出，此為廣效抗生素，用於水產養殖恐造成細菌抗藥性增加；本次驗出濃度不至於影響人體器官，但仍可能造成過敏。

高雄市衛生局今天表示，10月間於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排」產品，檢出「不得檢出」動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，已要求回收並主動通知消費者。該產品來自雲林縣某合作社，雲林縣相關局處今天表示，業者提供自主檢驗報告皆為未檢出，在養的2萬多尾魚苗已移動管制。

林口長庚醫院腎臟科醫師顏宗海今天接受媒體採訪說明，恩氟喹啉羧酸是一種動物用藥，可用於治療傳染疾病；但因其屬廣效性抗生素，在大部分國家都禁止用於水產養殖，以免造成環境中抗藥性細菌增加，否則未來將無法繼續使用此抗生素對抗細菌，造成無藥可用。

有關此藥殘留對人體影響，顏宗海說，動物試驗顯示，若過量，會影響腎臟功能，不過本次檢出值0.028ppm，即使攝取，也應不會對人體器官造成影響；不過須注意的是，此類抗生素可能造成過敏反應，可能引發皮膚長蕁麻疹等情況。（編輯：陳清芳）1141201