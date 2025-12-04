鯛魚排檢出禁藥竟是烏龍一場！女研究助理找到了 被帶回警局偵辦
高雄市衛生局先前針對全聯販售的「台灣鯛魚排」進行抽驗時，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」達0.028ppm，引發食安疑慮。但最新調查發現，該數值竟是由一名前研究人員的人為錯誤所造成，實際數據被誤放大10倍。高市衛生局昨（4）日已將此案移送檢警偵辦，警方晚間也已聯繫上涉事的陳姓女子，並前往其住處，將她帶回釐清細節。
高市衛生局指出，該批鯛魚排檢驗作業自10月27日至11月4日進行，主要由一名29歲、已離職的陳姓女研究助理負責前置處理與操作。她具備合格的訓練及品管認證資格，並於今年通過高普考後，於11月4日離職。後續相關檢驗作業則由代理人員接手。
據悉，陳女在報告正式公布前，所執行的首次檢驗結果為0.03ppm，後續根據流程進行的複驗，數值為0.028ppm。該結果於11月27日經由高市衛生局新聞稿對外公布，當時並未察覺異常。
衛生局副局長潘炤穎表示，此次抽驗共涵蓋40項產品，每件皆使用液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS）檢測48種禁藥成分。檢驗作業本應固定設定條件，不應隨意更動。然而，透過調閱檢驗紀錄發現，陳姓研究員曾在操作過程中異動設定數值，導致錯誤的檢驗結果出現。由於後續人員未重新確認原始設定，錯誤數據才未被即時發現。
潘炤穎進一步說明，檢驗流程中所有書面報告、數據登錄與品管紀錄皆無異狀，但電腦登錄的時間點與條件設定顯示出異常，進一步追查後才確認為人為疏失所致。
高市衛生局於昨日中午前發現問題後，隨即通報食藥署，並依《偽造文書罪》中「使公務員登載不實」的規定，將全案送交檢方偵辦。由於陳女一度失聯，無法確認其是否出於疏失或另有動機。警方目前已與她取得聯繫，並計畫將其帶回進一步調查案情始末。
