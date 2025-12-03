鯛魚排檢出禁藥 供應商提複驗、雲林地檢立案調查

（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）高雄市政府日前抽驗「台灣鯛魚排」產品檢出禁藥，但供貨的雲林縣口湖漁類生產合作社昨天聲明澄清未檢出，今天更表示將提出複驗；雲林地檢署表示，全案已立案調查釐清。

高雄市衛生局1日公布，10月間於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排」產品，檢出「不得檢出」動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm；已要求回收並主動通知消費者。

雲林口湖漁類生產合作社2日表示，已主動將同批次商品「鯛魚排（大）」原料留樣品送交SGS進行複驗，結果顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。此外也隨機抽樣同商品的不同批號送交公正單位SGS進行檢測，結果也是未檢測出「恩氟喹啉羧酸」。

高雄市衛生局今天強調，業者自行外部送驗同批號原料樣品是「不同檢體」，若對檢驗結果有異議可依法申請複驗，但目前尚未接獲業者申請。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁今天表示，全案地檢署已立案調查。

雲林縣口湖漁類生產合作社總經理特助王揮評說，已主動將同批次商品「鯛魚排（大）」原料留樣品送交SGS進行複驗，結果顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。此外也隨機抽樣同商品的不同批號送交公正單位SGS進行檢測，結果也是未檢測出「恩氟喹啉羧酸」。

王揮評表示，雖然送驗檢體與高雄檢出的產品是同批原料不同檢體，但「都是同一魚塭的魚」，今天會函文到高雄市衛生局提出複驗，同時等待雲林縣府1日到養殖池的採樣報告，方可釐清疑慮。

雲林縣農業處長魏勝德指出，漁業科人員1日到魚塭針對魚塭底泥、飼料等進行採樣，昨天以最速件送SGS檢驗，檢驗報告近期將出爐，屆時會向大眾說明。此外對於另一池在養的台灣鯛進行移動管制。

全聯實業股份有限公司日前回報雲林縣衛生局，全聯進貨1萬5624片，賣出1萬3793片，回收1831片。雲林縣衛生局要求雲林縣口湖魚類生產合作社在15日前提供回收進度和銷毀計畫。（編輯：黃名璽）1141203