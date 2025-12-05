鯛魚排檢驗出包！業者送驗17件均「未檢出禁藥」 曝時間線喊求償

高雄市衛生局抽驗全聯「台灣鯛魚排」檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，但供應商自行送驗結果並未檢出，衛生局昨天鄭重致歉表示，由於電腦條件設定遭更改放大為10倍，導致數值錯誤，正確結果應為「未檢出」，已主動移送移送地檢釐清。今（5）日雲林縣口湖漁類生產合作社再次發布聲明，釐清檢驗時間線，強調該批產品經各單位複驗結果均為「零檢出、完全合格」，呼籲政府衛生單位加強檢驗的複核機制，並表示後續將就損失與高雄市衛生局協調相關賠償事宜。

合作社表示，11月28日下午接獲衛生局通知被驗出動物用藥，第一時間便立刻追溯該批產品養殖地及養殖漁戶，同時追查自主逐批檢驗的SGS檢驗報告，啟動溯源機制，查到原料來源就立刻提供給雲林縣與高雄市衛生局，清楚說明這批原料自主檢驗結果是「未檢出」。在溯源檢驗的過程，即便已有自主逐批檢驗合格的SGS檢驗報告，合作社還是同步再將同一批魚池、同一個批號的留樣檢體立即送檢。

為求謹慎小心，12月1日又自主隨機挑選4件檢體送檢，檢測報告在12月2日拿到，顯示結果仍是「未檢出」。當天晚上，合作社馬上發布澄清聲明「同批號原料樣品」沒問題，結果均是「未檢出」，並於當天又隨機取樣同商品不同批號，再送出12件檢體進行檢驗，一共送17件樣品藥物殘留全數合格。12月3日正式向高雄市衛生局申請複驗，也將公文郵遞至高雄市衛生局，衛生局在12月4日晚間6時臨時召開緊急記者會，說明由於檢驗設定值因人為電腦設定錯誤而放大10倍，正確結果應為「未檢出」，還合作社一個清白。

合作社表示，感謝雲林縣衛生局及農業處始終相信口湖台灣鯛產品，同時欣慰高雄市衛生局坦承錯誤並致歉，但對於一個擁有公權力的行政機關，在檢驗程序出現重大瑕疵、結果遭人為放大10倍的情況下，即任意發布新聞，導致優良產品遭全面下架，表達最深切的遺憾、震驚與無奈。

合作社強調，該社生產的台灣鯛產品以品質及安全至上為本，產品不僅深受台灣消費者喜愛，更是台灣鯛外銷國際市場的主力，廣受日本、韓國、美國等地客戶肯定，為台灣賺取大量外匯，且相當自豪於建立嚴格的生產履歷與品管標準，確保每一片魚排都能讓消費者安心食用，此次烏龍事件，無疑是對數十年來努力建立的品牌形象與商譽的巨大打擊。

合作社認為，高雄市衛生局作為食安把關機關，一言一行皆代表公權力，應比任何企業更重視專業與精準。此次因內部疏失導致檢驗失誤，竟演變成全國性的食安風波，質疑在如此草率的檢驗程序下，是否有足夠的內控機制防止錯誤發生？在未經審慎確認、僅憑初步結果的情況下即倉促發布新聞，是否符合行政程序法與比例原則？ 這場「檢驗烏龍」導致合作社蒙受巨大的財產損失，更難以估計的是無形商譽的摧毀與消費者信心的動搖，這些損失不應由恪守法規的無辜業者承擔。

最後，合作社也呼籲，各級政府衛生機關未來在進行食品檢驗與發布相關新聞時，應該更加慎重，務必建立更嚴謹的複核機制，確保檢驗結果的正確性與公信力，避免類似事件再次傷害無辜業者與台灣農漁業形象。此外，合作社目前正全面清點此次事件所衍生的各項有形與無形損失，後續將委請律師與高雄市政府衛生局協調相關賠償事宜。

責任編輯／馮康蕙

