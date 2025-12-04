鯛魚排檢驗出包 雲養殖戶怒求償

高市衛生局長黃志中（中）偕副局長潘炤穎（左）等召開記者會，坦承「內部失誤」，致使全聯「台灣鯛魚排」產品出現錯誤檢驗值。（記者王正平翻攝）

記者王正平∕高雄報導

高雄市衛生局日前檢驗全聯「台灣鯛魚排」產品驗出含有動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」事件出現逆轉大翻盤，高雄市衛生局四日傍晚召開緊急記者會坦承「內部失誤」，致使最終檢驗計算結果為「不合格」，至於「失誤」是否操作人員為故意或過失，局方已主動移送檢調釐清；雲林口湖漁類生產合作社預計五日召開記者會對外說明，養殖戶怒轟傷害已造成要求償。

高市衛生局強調，已向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者誠摯致歉，並依法追究相關人員責任；相關損失賠償事宜衛生局將與全聯及業者主動協調，衛生局已將全案送司法調查以釐清原因，應負之責絕不迴避。

衛生局指出，關於台灣鯛魚排檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」一案，經衛生局主動釐清，發現為人為錯誤，檢驗值因人為電腦設定錯誤而放大十倍，正確結果應為「未檢出」。

雲林口湖漁類生產合作社2日發聲明澄清，同批次商品「鯛魚排（大）」原料留樣品送交SGS複驗，結果顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。

雲林縣農業處1日到養殖池採檢魚體、底泥及飼料等，並對於在養台灣鯛進行移動管制；SGS今天給予魚體檢驗報告為「未檢出」，底泥等檢體報告明天出爐。縣府重申，針對於雲林縣農漁畜產品的食安嚴格把關，也會積極輔導。

許姓養殖戶說，他養殖台灣鯛數十年，他知道不得用「恩氟喹啉羧酸」，更不曾使用，結果高雄市衛生局日前檢驗報告出爐，讓消費者對台灣鯛失去信心；事件經過媒體報導後，造成嚴重傷害，害他這幾天吃不下睡不著，「一定要跟高雄市衛生局求償」。

全聯門市販售的鯛魚排先前遭爆檢出禁藥，已全面下架的全聯表示，感謝高雄市政府及衛生局在第一時間釐清事實、還原真相，未來全聯將持續與中央及地方政府密切合作，全面落實更加嚴格的食安管理，讓消費者放心食用。