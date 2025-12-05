鯛魚排檢驗烏龍事件！高市府懲處名單出爐

高雄市衛生局因鯛魚排檢驗烏龍事件道歉。（圖／東森新聞）





高雄市政府衛生局日前因「台灣鯛魚排」動物用藥檢驗值錯誤，引發社會關注。衛生局今（5）日表示，錯誤源於檢驗科儀器操作疏失，局長黃志中已因督導不周向市長自請處分。市長對此提出嚴厲告誡，要求衛生局全面檢討並改善流程，強調此類錯誤不得再發生。

雲林一處養殖場飼養的「台灣鯛」魚排日前被高市衛生局公布，驗出不得檢出的動物用藥，引發食安風波；但事件在昨（4）日晚出現大轉折，衛生局證實，是一名已離職的研究助理，在職期間曾擅自更動儀器設定數值，才會導致烏龍發生。

衛生局表示，今上午已依人員身分區分召開公務人員考績會及職工考核委員會，釐清疏失並追究行政責任。局內同時進行檢驗平台標準化重整、內部作業流程修訂與錯誤原因檢討，強調將以制度面改善不足，避免同類事件再次發生，潘姓副局長、廖姓主任秘書、林姓檢驗科科長與陳姓股長等4名主管，因督導不周造成不良後果；已離職的陳姓臨時人員與簡姓研究助理，因執行業務嚴重疏忽，皆記過處分。

高雄市政府與衛生局再次向口湖漁類生產合作社、全聯福利中心及受影響消費者致上最深歉意，並已派員到場向業者說明與致歉。衛生局表示將記取教訓，持續強化檢驗標準管控、提升資訊透明度，確保食品安全與民眾信賴。

