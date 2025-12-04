鯛魚排檢驗烏龍！離職女助理聯繫不上 衛生局移送檢調

全聯鯛魚排遭檢出禁藥為烏龍事件，高雄衛生局聯繫不上經手人員，已主動移送檢調釐清。（資料畫面）

全聯「台灣鯛魚排」先前遭高雄市衛生局檢出動物用藥，不過後續供貨廠商自主送驗則未檢出，今（4日）晚間衛生局坦承，檢驗電腦設定遭更改，導致數值放大10倍而誤判不合格，操作人員為已離職的陳姓女研究助理，衛生局因聯繫不上對方，已主動移送檢調釐清，並向供應商、全聯及消費者致歉。

衛生局日前檢驗全聯販售的「台灣鯛魚排」時，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」含量0.028ppm，引發市場關注，然而，供應商口湖漁類生產合作社自行送交第三方檢驗單位SGS檢測，檢驗報告結果卻是「未檢出」。

對此，今晚衛生局召開記者會指出，經內部調查，檢驗科內部儀器品管紀錄正常，但因電腦設定條件遭更改，導致檢測數值放大10倍而誤判為不合格，正確結果應為「未檢出」。

負責10月27日至11月4日相關檢驗及報告作業的陳姓女研究助理已於11日4日離職，今日衛生局政風室致電聯繫陳女，但未取得回應，因此已主動移送檢調，進一步釐清故意或過失。

衛生局表示，已向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者誠摯致歉，並依法追究相關人員責任，相關損失賠償事宜衛生局將與全聯及業者主動協調，強調應負之責絕不迴避。