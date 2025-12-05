鯛魚排檢驗爆烏龍! 口湖合作社強調"台灣鯛禁得起考驗"

中部中心／黃毓倫、李柏瑾、SNG 雲林報導

高雄市衛生局證實，台灣鯛魚排檢驗出動物用藥，是人為疏失，消息傳開，養殖業者終於鬆一口氣，不過將近一週，移動管制無法出貨，加上商品被下架，損失超過一千萬元！口湖漁類生產合作社，帶著漁民，召開記者會，強調台灣鯛禁得起檢驗，請消費者繼續支持。至於這段時間的損失，將委請律師，與高雄市衛生局協商賠償。

口湖漁類生產合作社，帶領二三十名養殖業者，齊聲喊讚，推廣台灣鯛，歷經一週的煎熬，總算還台灣鯛一個清白，合作社說明強調，漁民生產的台灣鯛，每批都有嚴格把關檢驗，絕對禁得起考驗！

口湖漁類生產合作社總經理王益豐：「總算還我們口湖漁類合作社，一個清白，我們堅持逐批檢驗確定沒有問題。」





雖然整起事件以烏龍檢驗落幕，雨過天晴，但養殖業者也忍不住大吐苦水，這段時間承擔的壓力真的非常大。

當事鯛魚養殖業者許先生：「煩惱到睡不著也吃不下，盡量要注意以後檢驗這個問題，不要害到養殖業者生存。」

回顧整起事件，11/28高雄市衛生局，通知驗出動物用藥，告知自主檢驗合格，同批檢體再送高雄SGS檢測，12/1雲林縣農業處派員訪視許姓養殖業者，12/2同批檢體報告未檢出，再隨機取樣不同批號，送高雄SGS檢測。12/3向高雄市衛生局申請複驗，12/4晚間終於等到高雄市衛生局，對外說明檢驗錯誤。





當事鯛魚養殖業者許先生：「鄰居都打電話關心啊，問說要緊嗎？也沒辦法，澄清後可能會比較有信心。」

鯛魚養殖業者：「我們辛辛苦苦養魚，現在池裡的魚幾十萬斤，你想我們不難過嗎？」

漁民心情如同洗三溫暖，這幾天煩惱到吃不下睡不著，幸好一再的檢驗結果都顯示合格，還給台灣鯛清白，而業者也當場吃起魚排，證明自身產品沒問題。只是這段時間的損失，初步統計已經超過一千萬元！

口湖漁類生產合作社總經理王益豐：「（全聯）已經回收了差不多12萬片，這個價格已經超過了，1100萬以上了。」

至於人為檢驗疏失，全聯表示並不會提告，謝謝高雄市政府還原真相，而口湖合作社也說全案已交由檢調調查，也不會提告，後續會委請律師與高雄市衛生局協商賠償事宜。





