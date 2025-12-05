鯛魚排檢驗鬧烏龍！食藥署今罕見派「4人小組」查訪高市衛生局「做2事」

記者簡浩正／台北報導

高雄市衛生局日前指全聯「台灣鯛魚排」檢出水產品禁藥「恩氟喹啉羧酸」，全台緊急下架回收事件鬧出烏龍，引發民眾質疑官方食安檢驗公信力。食藥署今（5）日證實，已主動派出四名同仁南下高雄訪視，協助檢視衛生局提出的改善方案是否有效。這也是食藥署罕見主動派員訪視地方衛生局實驗室，預計將花費一整天時間，正式結論預計明日出爐。

高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，溯源已賣出約4000片，被吃下肚的更難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸」未檢出，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。

衛福部長石崇良今早受訪表示，全案昨晚高雄市衛生局已說明，主要是檢驗過程中儀器失準造成誤判，後續將交由衛生局處理。

食藥署品質監督管理組組長遲蘭慧今日下午受訪表示，食藥署昨接獲高雄市衛生局通知後，決定今派員南下訪視。由於事件特殊且突發，一行4人將花整天時間了解情況。她說此行主要目的，是協助檢視高雄市衛生局提出來的改善方案是否有效，同時針對其內部管理有需要加強的部分。



遲蘭慧指出，訪視無涉行政懲處，目前有國家認證的認證實驗室，每3年要申請展延，期間食藥署都會例行性訪視，若有新增檢驗項目也會額外訪視；食藥署這一次訪視也會去釐清，究竟是系統性問題或單純的個案，會展開調查。另，目前高雄市衛生局已自行暫停有關動物用藥項目的檢驗。

