「鯛魚排烏龍事件」高市衛生局6人懲處名單出爐 局長黃志中被市長嚴厲告誡

「鯛魚排烏龍事件」高雄市衛生局局長黃志中（中）、副局長潘炤穎（左）、檢驗科科長林學慶（右）召開記者會說明並道歉。（圖：高雄市衛生局提供）

全聯販售「台灣鯛魚排」驗出動物用藥事件真相大白，竟是高雄市衛生局內部人員電腦設定遭更改，導致出現錯誤檢驗值。對此烏龍案，衛生局除持續校正內部相關檢驗平台標準化及釐清檢討疏失，今（5）日針對業務相關人員究責亦已完成。

市府發言人項賓和轉述，局長黃志中因督導不周已自請處分，市長陳其邁已對局長提出嚴厲告誡，並要求局長應全面檢討錯誤，將流程改善完畢，不准再犯。

衛生局表示，針對相關人員行政責任，今日上午即依違失人員身分屬性分別召開公務人員考績會、職工考核委員會追究其行政責任，涉案陳姓臨時人員亦到會說明。

除局長已向市長自請處分，另經會議決議以潘副局長、廖主任秘書、檢驗科林科長及陳股長等4人，因督導不周致生不良後果，依「高雄市政府及所屬機關學校公務人員獎懲案件處理要點」規定，分別記過一次至二次不等；離職之陳姓臨時人員及簡姓研究助理因執行業務嚴重疏忽，貽誤公務，情節嚴重，依「高雄市政府衛生局勞工工作規則規定」，分別予以記過二次至記一大過不等之行政懲處。