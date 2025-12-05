鯛魚排烏龍案落幕！衛生局認人為錯誤 陳其邁公開致歉

（記者許皓庭／高雄報導）高雄市衛生局日前公布全聯販售的「台灣鯛魚排」含動物用藥，引發市場高度關注；但衛生局後續調查發現，檢驗值為人為設定錯誤，被放大十倍導致誤判。高雄市長陳其邁今（5日）公開致歉，強調相關操作人員已移送司法調查，並要求衛生局全面檢討作業流程，且將與業者協調後續賠償事宜。同時，製造端自主送驗的 SGS 報告顯示檢體「未檢出」恩氟喹啉羧酸。

圖／製造端自主送驗的 SGS 報告顯示檢體「未檢出」恩氟喹啉羧酸。（翻攝 口湖漁類生產合作社 網站）

衛生局說明，11 月 26 日接獲通報「台灣鯛魚排」疑似檢出動物用藥後，檢驗科內部儀器品管均正常，後續追查才發現電腦設定條件遭更動，使系統將原始檢驗值放大十倍，最終誤判為「不合格」。至於操作人員是否出於故意或疏失，已移送檢調釐清。

陳其邁表示，檢驗作業出了重大疏漏，市府必須負全責。他向全聯與水產養殖業者表達歉意，也要求衛生局校正藥物檢驗平台標準化流程，強化資訊透明，避免類似錯誤再度發生。市府將同時追究主管與相關承辦人的督導責任。

衛生局補充，異常發現當下已第一時間通報食藥署，後續也比對歷史紀錄，確認並無其他設定異動情形，此案為單一事件。針對外界疑慮，衛生局已向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者正式致歉，並承諾負擔相關損失賠償。

另一方面，鯛魚排製造端也自行將同批次原料送第三方公正單位 SGS 複驗，收到的報告顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，無動物用藥殘留。業者並同步將複驗資料轉交雲林衛生局，並表示仍會密切配合主管機關後續檢測。

業者進一步指出，其他批次亦已隨機抽驗送交 SGS，結果同樣均為「未檢出」。其強調，所有原料魚皆經捕撈與宰殺前檢驗合格，並依規定完成食品安全法要求後才進入加工流程。

衛生局與廠商均表示，後續將持續公開最新檢驗資訊，並強化跨單位聯繫，以最高標準確保食品安全，保障消費者權益。

