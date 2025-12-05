鯛魚排烏龍案「損失千萬」 口湖合作社：不提告不國賠 協商賠償

民視新聞／綜合報導

高雄市政府澄清，口湖合作社生產的鯛魚排沒有問題，合作社上午帶著養殖業者，召開記者會，訴說一週以來的煎熬，統計損失至少1200萬元。下午高雄市衛生局登門道歉，雙方會談過程平和，合作社並不會提國賠也不會提告，只會協商賠償實際損失，而當事業者也已經接受道歉！

當事養殖業者許先生：「喔煩惱到睡不著也吃不下，盡量要注意以後在檢驗這個問題，不要害到我們養殖業者的生存。」

無端被烏龍檢驗波及的當事養殖業者許先生，真的夠倒楣！幾天來心情如同洗三溫暖，從一週前聽到魚排驗出動物用藥，煩惱到寢食難安，總算等到4日晚間，高雄市府澄清還他清白，雨過天晴。

口湖漁類生產合作社總經理王益豐：「跟合作社合作也已經，超過了快要30年了，他一輩子辛辛苦苦的把魚養好，鄰居都看到他，都不敢跟他打招呼，因為他知道，鄰居知道他心裡的壓力。」

口湖合作社不捨合作夥伴，這段時間承受的壓力，大力讚揚業者三十年來的職人精神，同時也強調合作社出品的台灣鯛，絕對禁得起檢驗！





合作社強調口湖台灣鯛經過無數次自主檢驗，品質有保證，請民眾放心食用。









口湖漁類生產合作社總經理王益豐：「每一批的魚貨呢都有留樣（溯源），我們總共送了17樣的檢體，SGS全數回覆我們是，完全都沒有動物用藥的檢出。」

雲林縣衛生局衛生科長林小鈴：「我們就找另外一家，衛福部認可的實驗室來送檢驗，不只就抽驗9月16號這一批。」

口湖台灣鯛歷經無數檢驗，業者自主送驗17次，高雄SGS合格，高雄市府證實烏龍，另外雲林縣府現場抽檢水質飼料等複檢也都合格，採樣也另送第三方檢驗。發生食安疑慮第一時間，全聯通路也緊急下架。





合作社２日就已經發聲明澄清，自主送第三方檢驗都通過測試。









口湖漁類生產合作社總經理王益豐：「（全聯）已經回收了差不多12萬片，這個價格已經超過了，1100萬以上了。」

合作社統計，包含全聯下架12萬片，以及事發後停工，養殖成本提高等等，總損失至少1200萬元，確切損失還在統計。高雄市府道歉後，目前暫不考慮提告也不提國賠，傾向協商賠償。

記者vs.當事養殖業者許先生：「（親自跟你道歉你接受嗎）嗯。」

5日下午，高雄市衛生局也派員親自向合作社以及當事業者致歉，雙方初步和解落幕，業者只希望透過這次危機，讓大家看到台灣鯛品質有保證，請國人放心食用！





