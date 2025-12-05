鯛魚排烏龍求償將依「國賠」 懲處最高至副局長！

高雄市衛生局日前檢驗全聯「台灣鯛魚排」時，因檢驗數值遭人為更動而導致錯誤數值被放大十倍，引發業者強烈抗議。衛生局長黃志中今（5）日公開還原整起事件過程，表示將依國家賠償法對業者進行賠償，同時追究相關人員責任，最高懲處層級將達副局長。

高雄市衛生局長黃志中（中）、副局長潘炤穎（左）及檢驗科長林學慶（右）昨晚召開記者會，為此次的檢驗結果公開致歉。(圖/中天新聞)

「機器本身沒有出問題，而是人為操作環節出現錯誤。」黃志中詳細說明，事件發生後業者立即提出質疑，促使衛生局重新檢視整個檢驗流程。經過複驗及第三次檢查所有程序，包括報告產出的控制條件，衛生局昨日回到電腦後台查看，發現問題出在過去從未有人調整的參數設定上，卻被一名陳姓女研究助理更動了。

調查顯示，電腦系統會自動記錄操作者身分，證據相當明確。黃志中解釋：「雖然有進行檢體複核程序，但後續職代接手時，依照慣性認為相關設定已完成，便直接執行程序而未重新檢視，這是整個流程中的關鍵疏失。」他強調，複驗過程中的每個環節都應嚴格把關，卻因參數被變動而出錯，衛生局將針對此問題增加程序確認機制。

黃志中表示，當事陳姓女研究助理已到案並承認操作錯誤，但衛生局不會僅追究第一線操作人員的責任。(圖/高雄市衛生局)

針對責任歸屬，黃志中表示，當事陳姓女研究助理已到案並承認操作錯誤，但衛生局不會僅追究第一線操作人員的責任。「我們將進行全面性檢討，最高層級追究到副局長。」至於業者求償事宜，黃志中明確表示將依照國家賠償法規定處理，「該負責就負責」，衛生局今日已派員向業者致歉。

此次事件引發社會關注，全聯鯛魚排因檢驗報告顯示含有禁藥而被迫下架回收，對企業形象和營運造成嚴重影響。衛生局承諾將檢討現行檢驗流程，避免類似事件再度發生，並加強內部稽核機制，確保檢驗結果的準確性與公信力。

