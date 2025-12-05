鯛魚排烏龍禁藥案爆「罕見疏失」 陳其邁親上火線道歉

陳其邁5日一早出面為衛生局疏失道歉，承諾將追究所有責任。

高雄市衛生局日前驗出全聯販售的「台灣鯛魚排」產品含有動物用藥，引起全台食安疑慮，但隨後證實是內部人員操作疏失，導致檢驗結果錯誤。對此，高雄市長陳其邁今（5日）一早親上火線，首先對全聯及雲林養殖業者表達最深的歉意，並坦承錯誤歸咎於一位操作同仁「違反作業程序，罕見更改後台參數」，釀成極不應該的疏失。

陳其邁說明，這次檢驗出包的主因，是檢驗科內部儀器品管紀錄雖正常，但因一位操作同仁違反標準作業程序，更改了後台參數設定條件，導致最終的檢驗計算結果被誤判為「不合格」。陳其邁強調，此一疏失錯誤非常不應該，市府已立刻將該操作同仁主動移送檢調，希望藉由司法調查，儘速釐清行為是「故意」或「疏失」，以釐清整個事件的真相。

廣告 廣告

陳其邁指出，除了將操作人員移送檢調，他已嚴厲要求衛生局必須徹底追究相關人員的責任。他表示，在追究責任上，將連同相關主管及相關人員，凡負有督導責任者，會一併懲處。同時，陳其邁要求衛生局要立刻跟養殖戶及全聯聯繫，負起所有的賠償責任，並承諾將把藥物檢驗平台校正標準化，維持藥品檢驗最嚴格的標準作業程序。

陳其邁最後再次對此錯誤表達歉意，並強調這次教訓非常深刻。他要求衛生局務必要落實檢驗標準程序及資訊透明，並指出「當樣本有疑慮時，應該要做整體的系統檢驗和複驗釐清」。他表示，將親自會同衛生局，做好儀器標準化、相關校正工作，確保日後不再發生類似的檢驗烏龍。





更多《鏡新聞》報導

吳靜怡酸黃國昌「穿草鞋」搬進北市豪宅 四叉貓幫畫10分鐘生活圈地圖

國台辦嗆台禁小紅書「怕人民了解中國」 王丹反酸：影射共黨高層

鯛魚排檢驗烏龍！離職女助理聯繫不上 衛生局移送檢調