鯛魚排烏龍風波延燒！高市親赴道歉 雲林合作社暫不提告盼止損

雲林縣政府公開聲明全力協助業者維權，強調支持依法求償。（圖／報系資料照）

全聯鯛魚排禁藥事件鬧烏龍，經高雄市政府衛生局證實為電腦系統設定錯誤所致，誤將雲林縣口湖漁類生產合作社所生產的水產品檢驗結果報告為含禁藥，引發消費者疑慮並造成業者重大損失。對此，雲林縣政府已公開表示將協助業者維護權益，惟該合作社暫時不考慮提出國家賠償或採取法律行動。

《TVBS新聞網》報導，雲林縣政府昨（4）日晚間發表聲明指出，將全力支持業者如欲爭取賠償的合法訴求。今（5）日召開記者會時，口湖漁類生產合作社則表示，儘管事件已對品牌與銷售造成衝擊，目前未針對國賠與提告進行研議，僅盼能將事件交由司法機關調查處理，以避免進一步浪費社會資源。

高雄市政府衛生局已向口湖合作社正式致歉，並預計於今日下午3點，派員親赴雲林當面致意，針對此錯誤檢驗通報所造成的商譽損失及市場混淆，表達高度歉意。合作社亦透露，當初遭誤驗的許姓養殖戶也將獲得道歉，後續將由律師協助與高雄市衛生局協商賠償事宜。

該合作社表示，涉事產品為合作社在全聯銷售最佳的魚類商品，事件爆發後已緊急啟動回收行動，目前回收約12萬片不同批號的鯛魚排，具體包數與金額將於下週進一步確認，初步估計損失金額已逾千萬元。

對於外界關注是否會尋求國家賠償或提告，口湖合作社重申，事件既已澄清，盼社會回歸理性，避免司法資源耗費。他們強調，將持續努力生產優質台灣鯛，希望消費者繼續支持在地漁業，一同走出風波，迎向新的開始。

