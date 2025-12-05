鯛魚排烏龍「不該只怪1人」 專家：SOP沒落實才有低級錯誤！

高雄市衛生局爆發「台灣鯛魚排」檢驗烏龍事件，可能存在實驗室標準作業程序（SOP）缺失問題。高雄市衛生局檢驗全聯「台灣鯛魚排」，發現不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，昨卻稱為「烏龍」，是一名研究人員操作液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS）時，自行更動相關設定，才使數據被放大。此說法引發專業人士質疑。

高雄市衛生局爆發「台灣鯛魚排」檢驗烏龍事件，昨晚緊急開記者會道歉。（圖／中天新聞）

根據《ETtoday新聞雲》報導，多位不願具名的專業人士對官方解釋提出異議。一位專家表示，液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS）造價逾千萬元，常被用於檢測多種物質，包括重金屬、毒物及藥品等，每種物質皆需調整對應設定。若單純以「有人動參數」解釋問題，顯然不夠充分。

廣告 廣告

「若真是儀器設定參數出錯，那是『測錯東西』，而非『藥物濃度被放大』。」該專家強調，從專業角度看，這類疏失雖可能是實驗技術性錯誤，但關鍵在於實驗室SOP是否嚴謹。當檢驗結果有疑慮時，複驗程序應從設定起完全重頭進行，並由不同人員在不同時間重新操作並檢視條件，而非簡單沿用前一人的設定再重複實驗。

另一位學者指出，濃度值的計算主要在實驗後段，涉及標準品製備、檢量線建立、樣品稀釋與換算等程序。「若只是調整儀器設定，不可能使定量結果增加。如果真是這方面出錯，最可能的情況是『測到別的物質』，而非『將某物質濃度算太高』。」

專家直指，鯛魚排藥檢爆發烏龍的原因絕非只是女研究助理一人，而是實驗室SOP出問題。（圖／翻攝畫面）

該學者進一步解釋，研究人員在使用儀器前都必須檢查設定條件，特別是液相層析串聯質譜儀可檢測多種物質，不可能照著他人設定進行實驗。「此事可能涉及SOP未落實執行，或復驗人員並未依規定重新製備樣本，實驗室主管應全面清查流程，而非將問題集中在第一位研究人員身上。」

針對此事，專家建議相關單位未來對外公布檢驗結果前，應透過更嚴格的複核機制把關，特別是主管必須進行雙重確認（double check）。學者也認為，官方未公開完整檢驗流程及原始資料，僅憑目前說法難以讓科學界與社會大眾信服。

延伸閱讀

俄烏戰爭未結束！下週油價估最高漲0.2元 加油族注意

當心荷包！陳為民才批國恥 苗栗新設3測速桿明年3月執法

大樂透今晚頭獎1.3億！3星座運勢旺 喜接意外之財