鯛魚排烏龍「道歉難止血」 衛生局長黃志中自請處分下台

高雄市衛生局長黃志中已向市長陳其邁自請處分，為日前引發全台關注的「全聯台灣鯛魚排」禁藥風波負責。這起檢驗烏龍事件不僅造成全聯與養殖業者商譽受損，更暴露出衛生局檢驗系統可能存在的嚴重問題，市議員更直指衛生局體系已「腐朽敗壞」。

高雄市衛生局長黃志中(中)已向市長陳其邁自請處分下台。(圖/中天新聞)

檢調單位已介入調查此案，以釐清涉事人員是否涉及故意或重大疏失。陳其邁在今（5）日受訪時表示，衛生局驗出「全聯台灣鯛魚排」含動物禁藥，實為檢驗人員操作疏失。他指出，「一位操作同仁違反作業程序，罕見更改後台參數」，導致檢驗結果出錯。

廣告 廣告

面對嚴重的檢驗失誤，陳其邁已連續三次公開道歉，向全聯及養殖業者表達歉意，並承諾追究相關責任。衛生局也緊急召開記者會，局長、副局長公開鞠躬致歉，表示將檢討並強化檢驗標準流程，避免類似事件再度發生。

高雄市議員陳麗娜對此事件提出嚴厲批評，她表示衛生局的問題不僅是「螺絲鬆了」，而是「各個環節都已經腐朽敗壞」，才會產生如此離譜的檢測錯誤。陳議員更直言，除非局長黃志中下台，否則「道歉再多也止不了血」。

據悉，此次懲處層級不僅涉及局長，還包括副局長在內的多名相關人員。高雄市政府承諾將在調查完成後，公布後續處分與改善措施，以重建民眾對食品安全檢驗制度的信心。

延伸閱讀

從封殺中天到封禁小紅書 鄭麗文：民進黨活成自己最討厭的樣子

吃了過敏藥就打瞌睡？第二代「抗組織胺藥」嗜睡排行曝

俄烏戰爭未結束！下週油價估最高漲0.2元 加油族注意