鯛魚排烏龍 陳其邁3度道歉 漁民不提告

國民黨立委陳菁徽（左起）、羅智強、張嘉郡、丁學忠5日舉行「高市府檢驗台灣鯛出包，巿府沒人負責？」記者會，要求高市府除了道歉之外更應賠償損失。（姚志平攝）

高雄市府衛生局爆發「台灣鯛魚排禁藥烏龍案」，操作檢測的陳姓女研究助理在檢警調查時坦承疏失，衛生局長黃志中5日自請處分，高雄市長陳其邁給予嚴厲告誡，要求全面檢討錯誤，並3度向全聯及養殖業者公開道歉，並對衛生局操作人員與相關主管等6人記過究責。因此次事件導致商譽受損的漁民許朱元說，經一夜沉澱，決定不提告也不申請國賠，只要求賠償損失，並希望檢驗過程能更謹慎。

高市衛生局日前抽查全聯販售的「台灣鯛魚排」驗出動物禁藥，經證實為儀器檢驗條件遭人為設定錯誤，導致檢驗值誤差10倍的烏龍事件，市府將案件移送檢警調查，涉案陳姓女研究助理坦承疏失，自述是為清洗試管時調整相關數據，後續卻未調整回來，才造成檢驗出錯。

陳其邁表示，這種錯誤非常不應該，他嚴厲要求衛生局必須追究相關人員責任，也要把藥物檢驗平台重新校正標準化，並主動與全聯及養殖戶聯繫，負起所有賠償責任。

黃志中昨表示檢驗報告公布後，業者提出相關質疑，衛生局隨即重新檢視所有流程，才發現是電腦後台檢驗條件遭更動。發現問題當下，曾派另一人實施複核，但該員按慣性操作，並未檢視設定參數，導致重複錯誤，後續將依國賠處理求償事宜，該負責就負責。

懲處人員包括衛生局副局長潘炤穎、主祕廖哲宏、檢驗科長林學慶及陳姓股長等4人因督導不周，分別記過1次至2次；已離職的陳姓研究助理記1次大過、複檢的簡姓研究助理記過2次。

烏龍事件導致口湖漁類生產合作社下架鯛魚排12萬包，損失至少1200萬元，合作社與漁民許朱元決定不提告，也不申請國賠，只要求賠償損失，並希望未來要強化複驗，不要造成農漁民及業者困擾。

高市衛生局主祕廖哲宏、食品衛生科長謝米枝昨日下午2點多到口湖漁類生產合作社向總經理王益豐及許朱元致歉，雙方閉門晤談1小時。王益豐表示，過程氣氛很好，漁民接受道歉。

立法院國民黨團昨舉行記者會，要求陳其邁須親自向商譽與收入都受損的雲林漁民、口湖合作社公開道歉，也要賠償相關損失。藍委張嘉郡嚴厲譴責高市府，烏龍案整整鬧了一周，台灣鯛被說成「有禁藥」、變成「毒魚」，要求高雄市府，不能只停留在道歉，須要在制度上檢討檢驗與通報機制，避免重演同樣錯誤。雲林縣府漁業科長高建平說，希望高市舉辦促銷活動，恢復消費者對台灣鯛的信心。