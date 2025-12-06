鯛魚排烏龍 高市府爆資安漏洞

高雄市衛生局爆發台灣鯛動物用藥超標烏龍案，食藥署5日派員南下了解，發現儀器確實被誤設，且竟是所有人共用電腦帳號、密碼，但依規定，主管、操作人員應各自要有不同權限，將要求實驗室改善。圖為高市衛生局長黃志中（中）、副局長潘炤穎（左）、檢驗科長林學慶（右）4日傍晚為檢驗疏失道歉。（本報資料照片）

高雄市爆出鯛魚排動物用藥超標烏龍案，食藥署5日派員南下高市衛生局視察，發現儀器確實被誤設，且竟所有人共用電腦帳號、密碼，食藥署將要求實驗室改善。高市議員邱于軒痛批，共用電腦帳密共用是嚴重資安漏洞，參數若能隨意更動，要是有毒驗成沒毒怎麼辦？高市衛生局回應，會確實檢討矯正。

高市衛生局日前抽查全聯販售的「台灣鯛魚排」驗出動物禁藥，後被證實為儀器檢驗條件遭人為設定錯誤，導致檢驗值誤差10倍的烏龍事件。

食藥署監管組長遲蘭慧表示，前天南下高雄了解原因後，確定「液相層析串聯式質譜儀」被錯誤設定成標準品10倍，也就是注射量比標準品多出10倍。食藥署另發現該儀器電腦帳號、密碼，竟開放實驗室所有人共用。

廣告 廣告

遲蘭慧表示，依正常規定，主管、操作人員應各自要有不同權限，以便追溯管理跟紀錄，高市衛生局應重新檢視實驗室品質管理規範，必須修正SOP並讓所有人員了解遵循。

邱于軒痛批，衛生局「嚴以律人、寬以待己」，採高標準稽查餐飲業者，自己卻內部管理鬆散，不僅用同台機器執行複驗，竟連帳密也是大家共用，難以追究事後責任歸屬。她更質疑，共用帳密等於大開隨意修改電腦參數之門，誰敢保證過去沒發生過「有毒驗成沒毒」的離譜狀況？高市衛生局應公開面對問題，別躲在檢調保護傘之下。

衛生局回應，將確實依食藥署指正的缺失事項檢討改正，至於鯛魚排相關案情的部分，正由司法偵辦釐清中，會全力配合。