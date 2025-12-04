鯛魚排禁藥出大包 藍促邁道歉

全聯鯛魚排禁藥風波連燒4天，竟是高市衛生局搞烏龍！出貨的雲林縣許姓漁民昨無奈大嘆說，「快被政府害死了！」養魚30多年，如今都賣不出去，讓他很灰心，希望相關單位趕快設法促銷台灣鯛。對於高市衛生局大翻車，高市議會國民黨團痛批，陳其邁市府團隊螺絲掉滿地，已毫無公信力，奉勸陳其邁公開跟國人道歉，別再讓「高雄式烏龍」成為全國笑柄。

許姓漁民說，歷經這次事件後，就不想再養魚了，希望相關單位趕快澄清，同時追究責任，以免同樣事情再次發生，「一次就夠慘了，絕不要再有第二次」。

廣告 廣告

「養魚30餘年，這段時間被誤會使用禁藥，真的身心都很受傷。」許指出，買氣已嚴重受挫，政府應想辦法讓消費者重拾信心，設法促銷台灣鯛，讓買氣回來，目前損失難估算，但會向高市衛生局求償。

國民黨高市議員邱于軒說，這次事件造成全台人仰馬翻，她從媒體報導後展開追查，質疑不合理之處就是檢驗時間太長，「一般檢驗5到22天就能完成，衛生局卻拖40天？」事後證明是栽贓良民，顯示高市府習慣性說謊，連講求科學證據的食安檢驗都能搞出大烏龍，市民還能相信市府嗎？

國民黨高市議員白喬茵痛批，重大失誤嚴重打擊到產業與市民對於政府的信心，甚至衍生國賠由全民埋單。這次因設定錯誤增加10倍，未來會不會又因操作不當導致檢出量變十分之一，不合格商品變合格？

高市議會國民黨團幹事長許采蓁也怒斥，草率發布不實訊息已重創廠商商譽，更使無辜漁民心血付諸流水，甚至引起全台民眾恐慌，不是一句道歉就可了事。市長陳其邁不應躲在幕後，應出來公開向國人及受害業者道歉，衛生局長黃志中更應負起政治責任。