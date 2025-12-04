「鯛魚排禁藥案」驗錯了...高雄衛生局道歉 全聯聲明：感謝還原真相

全聯販售的「台灣鯛魚排」先前被高雄衛生局檢出違規動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，被勒令全台下架回收，結果竟是搞了大烏龍，高雄衛生局今日下午承認是「人為疏失」，導致檢驗值被放大10倍，正確結果應為「未檢出」，並向上游業者口湖漁類生產合作社、全聯以及受影響的消費者致歉。

全聯也發布聲明，表示感謝高雄政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相，以專業、嚴謹的態度守護全台的食品安全。此次事件中，高雄政府展現了高度的行政效率與責任感，不僅協助澄清誤解，也為產業與消費者提供最重要的科學依據，同時也感謝各地衛生局持續的指導與監督。

全聯集團始終將食品安全視為最重要的承諾，身為本土企業，深知每一項產品承載著農民的心血與消費者的信任，未來全聯將持續與中央及地方政府密切合作，全面落實更加嚴格的食安管理，確保商品安全無虞，讓消費者安心選購、放心食用。



