鯛魚排禁藥檢驗結果出錯 高雄市衛生局致歉

高雄市政府衛生局今天(4日)表示，針對11月26日檢出全聯「台灣鯛魚排」產品動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」一案，今日經內部調查，因檢驗科內部儀器品管紀錄正常，但是設定條件遭到更改、放大十倍，導致最終檢驗計算結果為「不合格」，至於操作人員是故意或是過失，衛生局已主動移送檢調釐清。

高雄市衛生局說明，關於台灣鯛魚排檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」一案，經衛生局主動釐清發現為人為錯誤，檢驗值因人為電腦設定錯誤，而放大十倍，正確結果應為「未檢出」。此異常事件於發現第一時間通報中央主管機關衛生福利部食藥署，高雄市衛生局並深入追查，確認此為單一事件，之前並未有電腦設定更動紀錄。

高雄市衛生局今天向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者誠摯致歉，並依法追究相關人員責任。相關損失賠償事宜，衛生局將與全聯及業者主動協調，衛生局已將全案送司法調查以釐清原因，應負之責絕不迴避。(編輯：楊翎)