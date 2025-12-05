鯛魚排禁藥烏龍！女研究員認疏失 陳其邁：究責

高雄市 / 綜合報導

全聯販售的台灣鯛魚排，日前被高雄市衛生局驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，昨(4)日衛生局強調是「烏龍」，並向業者、養殖戶致歉，而警方在晚上也將涉嫌更改數據的陳姓研究助理帶回，偵訊過程他供稱是疏失，而養殖業業者大喊損失慘重，針對整起案件，高雄市長陳其邁今(5)日一早也出面致歉，要求衛生局嚴厲究責檢討，衛生局表示面對求償部分，將會依國賠負起責任，究責最高層級到副局長。

身穿深色外套和褲子，被警方帶上車，他就是涉及烏龍毒鯛魚案排的關鍵女助理，4日晚間到案，檢警要釐清，數值被調整，是故意還是疏失。高雄市長陳其邁說：「因為衛生局檢驗錯誤道歉，真的是非常不好意思。」

高雄市長陳其邁出面致歉，回顧整起案件TGA高雄市衛生局10月14日在全聯路竹中正分公司抽驗台灣鯛魚排，27、28日進行前置作業，29日到11月4日進行檢驗，期間都是由陳姓女研究助理一人操作，11月26日衛生局公告檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，28日業者提出疑慮，隨即衛生局啟動檢討程序，才發現是場烏龍。

高市衛生局副局長潘炤穎說：「所有的更動事實上都是違反標準作業程序，即便啟動複驗，但是相關慣性，在第二位同仁沒有核實程序是不是有被更動，得出來的結果也會是一個錯誤的結果。」

檢驗方法有標準作業，特定時間溫度等等，都有標準規範，更動違反標準作業程序，即便複驗第二位同仁沒有核實，也就照之前設定程序下去檢驗得出來結果就是錯誤的結果，名研究助理，年資約一年半，符合衛生局受訓資格，是經過實驗室品管認證授權的研究助理，今年考上高普考後，11月4日離職。

烏龍案爆發後，衛生局調閱機器「登入紀錄」，只有女助理的帳號，要釐清數值錯誤原因，只是過程中一度傳出衛生局聯繫不上女助理，最後警方順利在家中找到人帶回調查助理供稱人為疏失，但這說法受影想的業者恐怕難接受。

養殖漁民許朱元說：「叫他們要注意，像這樣很不好，很生氣啊，損失很大欸。」雲林縣農業處處長魏勝德說：「相關求償，索賠的部分，縣府會全力支持，協助他們。」

養殖漁民透露，這幾天都睡不好，也坦言有一定損失，全案檢警介入調查，要釐清陳姓研究助理更改數值原因，衛生局強調，除了操作人員，相關覆核、主管人員也將一併究責，針對業者和賣場的損失，也會負起賠償責任。

