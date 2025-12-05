鯛魚排禁藥烏龍、美濃大峽谷對比演唱會 高雄完美演繹金玉其外敗絮其中

[FTNN新聞網]記者方炳超／特稿

高雄市又出包了。這次不是一般行政瑕疵，而是攸關人民健康的食安事件。高雄市衛生局檢驗全聯販售的鯛魚排，宣稱驗出不得檢出的動物用禁藥，結果幾天後才發現是自己搞出烏龍，是研究員將儀器數值設定錯誤，導致結果被放大十倍。食材本來合格，卻被市府硬生生宣布成「含禁藥」。這種荒謬失誤竟然發生在最需要「專業」與「精準」的食安檢驗體系之中，市民怎麼可能不怒？

高雄市長陳其邁。（圖／資料照）

談到高雄，這幾年的演唱會經濟確實讓人眼睛一亮，世運主場館燈光一打，彷彿全國焦點都被吸進高雄。但除了演唱會，高雄這一年的治理表現卻荒腔走板到令人搖頭。當華麗舞台搭起、天團輪番上陣時，城市沒被鎂光燈照到的另一面，卻是破洞一個接一個，只要鏡頭一離開舞台，就能看見崩落的治理現場。

先從今年從年中一路吵到年底、成為全國焦點的美濃「大峽谷」看起吧！那不是誇飾，而是實際畫面就是那樣，整片農地與國有地被不肖業者挖得像遭轟炸，坑洞深不見底，回填的不是乾淨土方，而是磚塊、磁磚、鋼筋等營建廢棄物。這種等級的破壞，形同在國土上埋了數不清的定時炸彈。民眾第一時間不敢相信這種景象竟然出現在台灣，甚至居然發生在高雄、發生在一個市府口口聲聲喊著「永續、山林保護」的城市，更是震驚到說不出話。

而且，美濃大峽谷不是偶然的個案，而是高雄今年被發現對土地大破壞的系列之一而已，今年被爆出的，還有大樹區數十公頃山頭今年5月被發現遭剷平，原本該是綠地的土地上，種滿滿滿的光電板；馬頭山麗湖2月爆出遭大量廢棄物亂倒，至今半年仍清不完，恐影響水源；小港大坪頂保護區被堆滿瀝青與土石，活生生變成「柏油山」。這些看似各自獨立的案件，其實串起來就是一句話：高雄的環境監管，不是某個環節出問題，而是整個系統都快失控。

除了環境監管失控，衛生局的「鯛魚排禁藥烏龍案」，則是更讓市民朋友膽戰心驚。檢驗儀器的設定值居然可以被錯誤輸入，導致結果放大十倍，這不是小疏失，而是基本能力的瓦解。更離譜的是，在要求全聯下架、發布新聞稿之後，供應商提供第三方檢驗證明，衛生局第一時間不是檢討自己，而是強調「不是同一檢體」。結果幾天後自己承認錯誤，堂堂食安把關者，竟在短短數天內上演「先指控、後抵賴、再道歉」的荒唐劇碼。

食安檢驗不是兒戲。檢驗錯了，不只是「抱歉」、簡單懲處就能結束，它代表的是民眾信任的全面破裂、產業名譽的無端受損，也是政府公信力在眾目睽睽下土崩瓦解。人民看到的不是市府面對錯誤的負責態度，而是整個體系的鬆散。今天搞錯鯛魚排，那明天又會是什麼？

高雄世運主場館的燈光打開，演唱會的舉辦讓高雄成為年輕人歡騰喧鬧的演唱會首都，但難堪的說句實話，這樣亮眼的背後，不就告訴天下人，高雄成為一座「金玉其外、敗絮其中」的城市？主場館內，燈光閃爍，天團登台，觀光客湧入，這是高雄最亮的一面；但主場館外、鎂光燈照不到的地方，卻是土地被挖成峽谷、山坡被削成禿頭、農地被廢料回填、保護區被瀝青覆蓋、食安檢驗出包。高雄像被切成兩座城市：一座存在於演唱會場中，多麼璀璨、華美；另一座存在於民眾生活裡，殘破、失序。

沒有人否認演唱會帶來人氣、帶來商機，也沒有人反對高雄靠活動提升能見度。但若市府把所有行政能量都投在「城市行銷」，而不是「城市治理」，那麼再亮的光，也只是在舞台上的短暫燦爛，人民要的是真正的「長治久安」，能夠真正讓人民安居樂業的環境，在面對土地、環境、食安等最基礎的問題時，市府能不能做好，這應該是更多市民所關心的。

這幾年來，高雄最亮眼的是演唱會，但也「只剩演唱會」。高雄值得更好的治理，不該被舞台光影掩蓋基本問題。若市府持續沉迷於光鮮的外表，卻放任治理體系在暗處破洞，那麼高雄真正會被記住的，不是那些天團，而是大峽谷；不是城市光芒，而是城市漏洞。



