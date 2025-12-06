鯛魚排禁藥烏龍 食藥署揪疏失：檢驗儀器全員共用帳密

〔記者邱芷柔／台北報導〕全聯「台灣鯛魚排」禁藥風波終於水落石出，高雄市衛生局坦言電腦設定被人為更動，才會讓檢驗值被放大10倍，真正結果其實是「未檢出」，衛福部食藥署昨南下調查，品質監督管理組組長遲蘭慧今(6日)說明，不只儀器的檢體注射量被誤設10倍，也發現儀器電腦帳密都是全實驗室共用，後續完全沒辦法確認誰操作，複核程序也沒檢查儀器參數、上機紀錄等原始數據，相關流程都會要求補強。

遲蘭慧指出，派往高雄的同仁在現場確認，儀器的注射量設定值明顯錯誤，「設定值確實是誤設成標準品的10倍」，造成檢驗值整體被放大。同時也發現儀器電腦採用共用帳號密碼，未依主管、操作人員區分權限，「帳密共用就很難追溯，到底誰做了什麼」這是需要改善的部分。

廣告 廣告

她提到，實驗室的複核程序也不完整，目前僅檢視紙本紀錄或圖譜檔，並未將儀器的原始數據納入複核，例如上機批次紀錄、操作條件、參數設定等，這些都應該要核對，但現行程序沒有做。食藥署已要求衛生局立即補足流程，未來檢驗結果才能更具可信度。

針對檢驗烏龍，高雄市政府已先開鍘，副局長潘炤穎等4名相關人員遭記過處分；更動儀器設定的人員已移送檢調。遲蘭慧表示，人事責任將由高雄市政府依權責辦理，案情也已送交檢調調查，後續調查會釐清原因。食藥署則會協助各實驗室強化SOP落實，包括教育訓練、權限管理與稽核機制等。

遲蘭慧也說，食藥署對實驗室有認證制度，包含人員訓練、考核、方法變更申請等規範，認證效期為3年，期滿須展延。此次事件顯示，實驗室雖訂有SOP，但落實度不足，後續仍須全面檢視並強化教育訓練，讓所有人員了解規範、真正執行。

【看原文連結】

更多自由時報報導

鯛魚片檢驗烏龍求償？七旬養殖戶霸氣喊「毋免啦！」

台灣鯛烏龍檢驗事件 陳其邁三度致歉：賠償養殖戶及全聯所有損失

鯛魚片檢驗鬧烏龍 高雄市衛生局下午來雲林道歉了！

12萬包鯛魚片下架損失逾1200萬！口湖加工合作社將求償、暫不提告

