鯛魚排禁藥誤判 害雲林水產聲譽重傷！縣府：會幫提國賠

高雄市衛生局日前驗出全聯「台灣鯛魚排」含有動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，被控有問題的供應商「雲林口湖漁類生產合作社」自行送驗，卻未驗出相關成分。今（4）日高雄市衛生局道歉，是一名離職員工電腦設定錯誤，才讓台灣鯛魚排驗出恩氟喹啉羧酸。對此雲林縣政府表示，高雄市衛生局的誤判，讓雲林水產聲譽受損，若有需求，會協助業者提起國賠。

關於高雄市政府衛生局承認「電腦設定遭更改導致錯誤檢驗值」並致歉一事，雲林縣政府4日表示，對於高雄市政府衛生局這次的錯誤，導致全國消費者對雲林水產品產生疑慮及造成業者權益受損事件，縣府全力協助業者維護商譽，並支持業者提出必要的賠償要求。

雲林縣政府農業處表示，對於雲林縣農漁畜產品的食安，縣府一定嚴格把關，提供最好的農漁畜產品給全國消費者，請全國消費者安心選用。

雲林縣政府農業處表示，高雄市衛生局既已對外說明承認檢驗值係因人為電腦設定錯誤，而放大10倍，正確結果應為「未檢出」，縣府即通知養殖戶解除魚塭的移動管制，同時縣府會協助口湖漁業生產合作社恢復商譽，倘業者擬提起國家賠償追討財損，縣府會提供協助與輔導。

雲林縣政府指出，雲林縣衛生局接獲高雄市政府衛生局通報後，縣府農業處隨即掌握水產物的生產供應者魚塭，並於本月1日派員到養殖池採檢魚體、養殖池水質、底泥和飼料等送交台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）檢驗，並對於在養的台灣鯛進行移動管制。

SGS於今日告知魚體檢驗結果為「未檢出」，底泥等檢體報告則稍後會出爐。縣府會以最嚴謹的態度調查，確保全民食安。

