鯛魚排禁藥風波廠商自主檢驗未驗出 雲林縣衛生局回應了

雲林縣府農業處及動植物防疫所2日前往養殖魚池採底泥、池水送驗。（雲林縣政府提供）

全聯台灣鯛驗出微量禁藥事件，供應商口湖魚類生產合作社的自主檢驗報告卻顯示無檢出動物用藥殘留。該合作社昨晚聲明將把此份報告轉交雲林衛生局。雲林縣衛生局長曾春美今（3日）表示，本案是由高雄市衛生局所轉來，廠商提供的資料會存參，源頭管理機關是農業處。

全聯販售「台灣鯛魚排」上月被抽驗檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，供貨廠商「口湖魚類生產合作社」2日出示自主檢驗報告的第三方單位SGS複驗報告，結果顯示無檢出動物用藥殘留。

口湖合作社聲明指出，將把此份報告轉交雲林衛生局。

雲林縣衛生局表示，高雄市衛生局基於源頭管理把本案轉給雲林縣衛生局，該局已進行溯源處理，廠商（口湖合作社）說明來源是東勢鄉的一家養殖場，目前由縣府農業處進行調查。

雲林縣農業處副處長蔡耿宇表示，1日及2日已在養殖場採樣魚體、飼料、底泥、池水送驗，檢驗報告預計下周出爐，如果養殖魚場採樣的檢體未驗出禁藥，就要追查抽驗端。

