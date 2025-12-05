鯛魚排禁藥鬧烏龍！ 陳其邁致歉：追究相關人員責任

陳其邁發聲致歉。（圖／報系資料照）

高雄市政府衛生局近期執行「食品抽驗計畫」，在全聯福利中心路竹中正分公司抽驗市售「台灣鯛魚排（大）」，初步檢出含有動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm。然而，4日出現重大逆轉，高市衛生局坦承，實驗數值的異常是因檢驗人員操作過程中「更改了原始設定值」所致，局長出面向社會大眾公開鞠躬致歉。對此，高雄市長陳其邁今（5）日也出面做出回應。

針對衛生局藥檢出包，陳其邁今日表示，他首先對全聯及養殖業者因為檢驗錯誤致歉，「非常不好意思，是因為一位操作同仁違反作業程序，罕見更改後台參數所致，疏失錯誤非常不應該，已立刻移送檢調，司法調查釐清是故意還是疏失，釐清真相。」

廣告 廣告

陳其邁也嚴厲要求衛生局追究責任，應該把藥物檢驗平台校正標準化，維持藥品檢驗最嚴格的標準作業程序。衛生局也立刻跟養殖戶及全聯聯繫，負起賠償責任。

陳其邁強調，當樣本有疑慮應該要複驗釐清，希望衛生局記取此次教訓，落實檢驗標準及資訊透明，並再次表達歉意。他說，追究責任會連同相關主管及相關人員有督導責任，會一併懲處。

高雄市衛生局坦承，經內部調查發現，導致最終檢驗結果為「不合格」的主因，是負責檢驗作業的研究助理更動了原本的分析設定條件，進而影響檢測數據準確性。該名29歲陳姓女研究助理目前已離職。對於此次錯誤檢驗引發社會疑慮與業者困擾，衛生局長公開鞠躬道歉，強調將把整起事件移送檢調，釐清是否為人為疏失或蓄意更改，並承諾強化檢驗流程與人員管理制度，確保未來類似事件不再重演。

而全聯福利中心也發布正式聲明，感謝高雄市政府及衛生局第一時間積極調查，迅速還原真相。並重申身為本土企業，一直將食品安全視為最重要的企業承諾，未來將持續配合中央及地方機關推動更嚴格的管理制度，守護消費者健康。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「台灣封鎖小紅書」衝微博熱搜第一 陸網笑：兩岸真成一家人了

台中80歲獨居婦久未出門鄰察覺異狀 報警破門驚見陳屍家中

內政部封鎖小紅書惹議！郭正亮批決策「得罪Z世代」：民進黨少幾十萬票