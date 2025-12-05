鯛魚排藥檢搞烏龍！高雄衛生局長「自請處分」遭陳其邁嚴厲告誡 相關人員懲處出爐

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

高雄市衛生局出包，證實全聯販售「台灣鯛魚排」驗出動物用藥，是因為內部人員電腦設定遭更改，才導致錯誤檢驗值。對此，高雄市長陳其邁今（5）日回應，追究責任會連同相關主管及人員，負有督導責任者都一併懲處。懲處出爐，局長黃志中因督導不周自請處分，陳其邁已對他提出嚴厲告誡，並要求應全面檢討錯誤，將流程改善完畢，不准再犯。

高雄市衛生局出包，證實全聯販售「台灣鯛魚排」驗出動物用藥，是因為內部人員電腦設定遭更改，才導致錯誤檢驗值。（圖／高雄市政府衛生局提供）

陳其邁今對全聯及養殖業者道歉，表示本次疏失是因為一位操作同仁違反作業程序，罕見更改電腦參數才造成檢驗值錯誤，目前已移送檢調，釐清究竟是故意操作還是單純疏失。他強調，衛生局應立即檢討藥物檢驗流程，確保未來檢驗結果維持最高標準，同時也已要求衛生局向全聯與養殖戶負起賠償責任。

他也重申，當檢驗樣本出現疑慮時必須複驗，這次事件顯示流程還需加強，衛生局務必記取教訓，提高資訊透明度。他表示，責任追究不會僅限於操作人員，所有具督導責任主管也將一併懲處。而最新懲處出爐，黃志中因督導不周自請處分，市長已對他提出嚴厲告誡，並要求應全面檢討錯誤，將流程改善完畢，不准再犯。

另業務相關違失人員包括潘副局長、廖主任秘書、檢驗科林科長及陳股長分別予以記過一次至二次不等之處分；已離職陳姓臨時人員及簡姓研究助理，分別予以記過二次至記一大過不等之行政懲處。

