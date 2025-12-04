鯛魚排藥檢搞烏龍「29歲離職女研究員」身分曝光 警赴住家找人！衛生局：擅改設定

對於全聯販售的「台灣鯛魚排」驗出恩氟喹啉羧酸，高市衛生局承認搞烏龍，公開道歉。（雲林縣政府提供）

高雄市衛生局於全聯抽驗「台灣鯛魚排」檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」超標，結果竟3度轉折，最終全案竟是一場烏龍。對此，衛生局指出，因離職女研究員因錯誤導致數據被放大10倍，導致檢驗結果錯誤，第一時間已通報食藥署。

高雄市衛生局表示，內部調查發現，檢驗科內部儀器品管紀錄正常，但設定條件遭更改，檢驗值因人為電腦設定錯誤放大10倍，導致最終檢驗計算結果為「不合格」，其正確結果為未檢出，主動移送檢調釐清，並向受影響的口湖漁類生產合作社、全聯和消費者道歉。

29歲女研究員背景曝光？

衛生局也證實，負責檢驗操作、判讀的是一名已離職的29歲陳姓女助理。據了解，陳女為衛生局約聘人員，符合衛生局受訓資，經過實驗室品管認證授權的研究助理，年資1年半，今年考上高普考後，於11月4日離職離開高雄市政府衛生局，後續由職代接手。

衛生局指出，發現狀況後，第一時間已通報食藥署，而涉事的陳姓女研究員電話一度聯繫不上，無法查明動機或為疏失，衛生局已將全案依《偽造文書罪》致使公務人員登載不實，移送司法調查以釐清原因，因第一時間電話未接，由警方緊急協尋中，而警方昨晚已找到陳姓女子，已前往住家帶人，預計將她帶回，以釐清當時案發經過。

回顧整起事件，高雄市衛生局日前於全聯抽驗「台灣鯛魚排」檢出禁藥超標，事後供應商2日將原料樣品送交第三方公正單位SGS複驗，喊冤「沒有驗出藥物」，不過高市衛生局3日發聲明稿強調，採檢及檢驗皆依法依程序嚴謹作業，與業者自行外部送驗同批號原料樣品為不同檢體，卻沒想到昨（4日）劇情急轉直下，改口正確結果為「未檢出」，表示檢驗值因人為電腦設定錯誤而放大10倍，最終導致檢驗計算結果錯誤。

