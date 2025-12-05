鯛魚排藥檢烏龍案 高市衛生局說明檢驗流程：複驗時也沿用錯誤設定

全聯「台灣鯛魚排」先前被高雄市衛生局公告檢出禁藥「恩氟喹啉羧酸」，後經內部調查確認，是檢驗人員違反標準作業程序，更改電腦後台參數導致結果被判讀為不合格。衛生局已向全聯及雲林養殖業者道歉，市府並將案件移送檢調，高雄市長陳其邁也出面致歉。高雄市衛生局今（5）日再度說明複驗流程與系統回溯結果，表示相關作業將一併提供檢調釐清。

衛生局表示，檢驗方法在標準作業書中，對反應機制、時間、設定與溫度等都有明確規範，任何更動都屬違反標準作業程序。這起事件中，先前有操作同仁更改電腦後台參數設定，後續雖有進行複驗，但第二位同仁因作業慣性，未核實相關程序與設定是否被更動，仍依照先前錯誤設定條件持續檢驗，因此再度得出錯誤結果。依程序，第二位同仁本應負責複核，卻未完全落實，相關情形將在案情釐清時一併提供檢調參考。

衛生局說，依照目前對整個系統的回溯結果，至少在今年內並未出現特殊檢出異常，當時的設定條件皆依標準程序執行。本案因涉及層面較廣，局方已主動移請檢警協同偵辦。

陳其邁補充，一般執行檢驗時，會在實驗室內進行品質管制，包括對照組與儀器校正，這是檢驗流程的一部分；這次情況較為罕見的是，相關人員在電腦後台更改藥品參數。經檢查電腦設定更改紀錄，過去並無類似更動，是在這次案件中才出現。至於該人員為何會去更改參數，目前仍由檢調調查中。

