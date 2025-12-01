鯛魚排藥檢超標！超市急下架 已賣出超過4000包

連鎖超市日前緊急公告，架上其中一款200克重的台灣鯛魚排全台下架。（示意圖／東森新聞）





知名連鎖超市日前公告「台灣鯛魚排（大）約200g退換貨」，但未說明原因，引發部分消費者疑慮。對此，高雄市政府衛生局今（1日）說明，該產品經抽驗檢出不得含有的動物用藥成分，已要求業者立即下架回收並通知消費者。

高雄市衛生局指出，今年10月間執行114 年食品抽驗計畫，共抽驗市售 12 件水產品，其中在業者路竹中正分公司抽驗的「台灣鯛魚排（大）；效期2027年9月16日」檢出動物用藥恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）0.028 ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，並於11月 27日派員到門市稽查。

廣告 廣告

經了解，該批產品共進貨24 包並已售出，門市現場已無該批商品。高雄市衛生局並要求業者全面下架同批次產品、主動通知消費者。後續清查發現，業者的高雄各分店共進貨4488 包，已售出4080 包、下架 408 包。

經查該產品來源為雲林縣，衛生局已將資料函送轄區衛生單位進一步查處。衛生局提醒，消費者若購買到該批產品，可持發票或商品至原購買門市辦理退換貨；若對食品安全或買賣過程有疑義，可洽市府消費者服務中心或撥打 1950 消費者服務專線尋求協助。

恩氟喹啉羧酸是一種廣效性殺菌劑，可以有限量殘留在牛、豬及家禽類，過去也曾用於治療魚類疾病。人類如攝取過多恩氟喹啉羧酸，會出包括嗜睡、緊張性全身痙攣、呼吸困難等症狀。

更多東森新聞報導

國門翻新！桃機「第三航廈北廊廳」試營運 可俯瞰飛機起降

基隆河油汙染「水有汽油味」 謝國樑：最快今開罰台水公司

淡水大停水第4天！部分地區還沒水 侯友宜：研議補償

