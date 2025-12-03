鯛魚排藥檢超標「逆轉」？廠商：未檢出 高市府：不同檢體

台北市 / 綜合報導

被高雄市衛生局檢出不得驗出動物殺菌用藥的一款台灣鯛魚排，它的供應商「口湖漁類生產合作社」將同批號鯛魚排送第三方檢驗後，檢驗結果出爐了，顯示並沒有檢出動物用藥殘留。針對此結果，高雄市衛生局回應，供應商送檢的原料樣品是「不同檢體」，但口湖漁類生產合作社強調，他們不只自行送檢，後續也會再請高雄市衛生局複驗，希望確保這批鯛魚排沒有食安問題。

被高雄市衛生局指稱，這款台灣鯛魚排產品，檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，鯛魚排供貨商是雲林口湖鄉口湖漁類生產合作社，將同批次鯛魚排，送交第三方公正單位SGS進行複驗，檢驗結果顯示沒有檢出動物用藥殘留。

廣告 廣告

口湖漁類生產合作社經理特助王揮評說：「12月2日出來顯示是未檢出的，那收到報告之後，在今天12月3日，我們會來函去給高雄市衛生局，做申請複驗的行政流程。」

但對於這個檢驗結果，高雄市衛生局回應說，業者自行外部送驗同批號的原料樣品，是「不同檢體」。高雄市衛生局食品衛生科科長謝米枝說：「若食品業者對檢驗結果有異議，可自收到通知日起15天內，向原抽驗機關申請複驗。」

口湖漁類生產合作社經理特助王揮評說：「一個魚塭裡面有好幾萬條魚，所以我們就是針對，跟牠同批次的，同一天進的魚，去進行自主性的申請檢驗流程。」口湖魚類生產合作社強調，不只同批號的鯛魚排送驗，隨機抽樣同商品不同批號，也送交SGS進行檢測結果也是未檢出。

但不只業者這裡自行送檢，同批號的魚排，雲林縣農業處也正在等待他們的送檢報告。雲林縣農業處長魏勝德說：「我們也到現場抽出牠的魚體，還有底土跟水質，我們進行化驗，現在以最速件送SGS實驗室。」

目前各方都在加強檢驗，確認鯛魚排的源頭，這間養殖場到底有沒有問題，供應商強調，除了他們自己送驗之外，也會請高雄市衛生局複驗，要確認這批鯛魚沒有問題確保民眾的食品安全。

原始連結







更多華視新聞報導

搞烏龍？ 超市鯛魚排供應商複驗 未含恩氟喹啉羧酸

超市鯛魚排驗出禁藥 全台18縣市已賣出1萬3千多片

超市「台灣鯛魚排」檢出動物用藥 高市售逾4千包急下架

