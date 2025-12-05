鯛魚排藥檢遭誤判 業者估損失破千萬、曝心聲：面臨非常大的壓力

全聯「台灣鯛魚排」先前被高雄市衛生局公告檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，後經調查確認，是檢驗人員更改電腦設定，導致結果被誤判為不合格。產品因此在全聯門市全面下架，高市衛生局昨晚召開記者會致歉，並承諾負起相關責任。供應商雲林縣口湖漁類生產合作社今（5）日說明，目前估計已回收約12萬片鯛魚排，損失金額估計已超過千萬元，後續將委請律師與高市衛生局協商賠償，但現階段暫不以申請國賠為優先方向。

口湖合作社負責人王益豐表示，昨晚已接到高雄市衛生局的道歉電話，合作社方面也接受道歉。對方承諾，這次事件衍生的費用，包括全聯各門市不同批號商品一併下架所產生的成本，高市衛生局都會負起責任。由於這款鯛魚排是在全聯服務中心銷售狀況非常好、相當暢銷的魚產品，這次回收數量「真的是太驚人」，合作社將交由承辦律師事務所出面，和高市衛生局協商後續相關費用，由衛生局承擔。

至於實際損失金額，王益豐說，截至昨天為止，全聯統計回收的不同批號鯛魚排約有12萬片，以此估算金額已超過1100萬元，且後續仍會有商品逆物流退回合作社，真正回收件數與損失金額，預計要到下週才會更明確，但現階段估計「也已經超過千萬了」。

談到衛生局檢驗出錯的看法，王益豐表示，未來仍希望所有檢驗單位和行政機關，遇到檢驗結果有問題時，應該進行再確認，不要讓類似情況再次發生，因為這次付出的代價「真的太大了」。他說，這幾天合作社全體社員、理事、主席、副總與特助都承受非常大的壓力，「自己都已經做得這麼好了，為什麼還會被驗到？原來是烏龍一場」，那種心情非常痛苦、難熬。他也強調，這不只是台灣鯛個案，希望針對所有食品與食安檢驗，相關單位都能更謹慎把關，避免業者再度面臨如此嚴重的損失。

至於是否會申請國賠，王益豐表示，目前合作社「還沒有研議到這件事情」。他說，除了已接到道歉電話外，高市衛生局今天下午也會親自到合作社道歉，並向許姓養殖業者致歉。後續在與衛生局協商賠償時，雖然公司在名譽上確實受到影響，但高市衛生局已在昨晚記者會承認錯誤、還合作社一個公道。未來是否申請國賠，會再內部討論，不過目前為止，合作社傾向暫時不朝這個方向著手，減少社會資源的耗費。

