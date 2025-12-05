鯛魚排藥檢鬧烏龍 雲林口湖漁類生產合作社3點聲明曝光

高雄市衛生局抽驗全聯「台灣鯛魚排」檢出禁藥，但供應商自行送驗結果未檢出。衛生局昨致歉表示，電腦條件設定遭改為10倍，導致數值錯誤，正確結果應為「未檢出」，此案已移送地檢。對此，雲林口湖漁類生產合作社5日提出三點聲明。

高雄市府衛生局人員疏失導致的鯛魚禁藥烏龍案 ，當事陳姓女研究助理已到案並承認操作錯誤。(圖/高雄市衛生局)

口湖漁類生產合作社針對日前遭高雄市衛生局檢驗不合格事件提出三點聲明，表示該社長期深耕台灣鯛養殖與加工，本著對食品安全與品質的堅持，產品不僅深受台灣消費者喜愛，更是台灣鯛外銷國際市場的主力，為台灣賺取大量外匯。合作社指出，該社自豪於建立嚴格的生產履歷與品管標準，確保每一片魚排都能讓消費者安心食用，此次烏龍事件無疑是對數十年來努力建立的品牌形象與商譽的巨大打擊。

合作社質疑，高雄市衛生局作為食安把關機關，其一言一行代表公權力，應比任何企業更重視專業與精準。此次因內部人員「電腦設定條件被更改」導致的檢驗失誤，竟演變成一場全國性的食安風波。合作社質疑，在如此草率的檢驗程序下，是否有足夠的內控機制防止錯誤發生，在未經審慎確認、僅憑初步結果的情況下即倉促發布新聞，是否符合行政程序法與比例原則。

合作社強調，這場「檢驗烏龍」導致本合作社蒙受巨大的財產損失，包含產品下架損失、物流費用等，更難以估計的是無形商譽的摧毀與消費者信心的動搖，這些損失不應由恪守法規的無辜業者承擔。

最後，口湖漁類生產合作社呼籲，各級政府衛生機關未來在進行食品檢驗及發布相關新聞時，務必建立更嚴謹的複核機制，確保檢驗結果的正確性與公信力，避免類似事件再次傷害無辜業者與台灣農漁業形象。

