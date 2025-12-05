鯛魚排藥檢「不小心」釀全台下架！檢座搜驗室1小時追藥檢錯誤 高市衛生局6人遭懲處
高雄市政府衛生局日前針對全聯販售的「台灣鯛魚排」進行動物用藥檢驗，初步結果顯示含有恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）0.028ppm，導致全台商品緊急下架，引發食品安全風波。然而，市府後續調查發現，為一起人為操作疏失所致的檢驗烏龍，已離職的陳姓女研究助理，於在職期間曾接觸該專案並更動數據設定。高雄市衛生局依偽造文書罪將案件移送司法，並由高雄地檢署主動接手調查。高雄地檢署也派出2名檢察官前往衛生局實驗室調查，過程約1小時後結束，針對此次重大疏失，高雄市長陳其邁表示高度重視，衛生局長黃志中已向市長自請處分，並遭嚴厲告誡。
根據《ETtoday新聞雲》報導，調查指出，衛生局檢驗科使用的液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS）儀器，在檢測過程中設定值遭更動，影響最終判定。衛生局於12月4日上午調閱電磁紀錄，發現一名已離職的陳姓女研究助理，於在職期間曾接觸該專案並更動數據設定。由於儀器原設定多不輕易更動，後續職代在複檢時並未察覺，導致錯誤數值進入正式報告。
全案曝光後，陳女一度失聯，警方於深夜將其尋獲帶回警局，訊問至5日凌晨3時。她向警方表示「不小心所致」，承認作業疏失。高雄市衛生局依偽造文書罪將案件移送司法，並由高雄地檢署主動接手調查。
今日下午，高雄地檢署派出主任檢察官與檢察官進入高市衛生局實驗室調查，包括調閱資料、詢問相關人員、檢查檢驗儀器設定。整體調查歷時約一小時，檢方離去時未對外說明案情。中央食藥署亦同步派員赴現場訪視，檢視操作流程與儀器品管情形。
針對此次重大疏失，高雄市長陳其邁表示高度重視，強調樣本若有疑慮必須立即複驗釐清，不能因認知慣性而釀成系統錯誤。他強調將徹底追究責任，所有相關主管與執行人員一併懲處，絕不姑息。衛生局長黃志中已向市長自請處分，並遭嚴厲告誡。
除此之外，副局長潘炤穎、主任秘書廖姓人員、檢驗科科長林學慶與股長陳姓人員，分別記過一次至二次不等。兩名已離職人員——陳姓臨時人員與簡姓研究助理，則因執行業務嚴重疏失，被記過二次至記一大過不等懲處。
高市府並已召開公務人員考績會與職工考核委員會，依身分屬性處理懲戒程序。陳姓研究助理也曾到場說明相關細節。事件發生後，衛生局已主動通報中央食藥署，並確認此為單一事件，過去並無類似設定異動紀錄。衛生局也已派員向全聯福利中心、口湖漁類生產合作社及受影響消費者當面道歉，將協助後續善後與賠償協調。市府強調，將全面檢討作業流程與檢驗標準，強化資訊透明與品質控管，務使類似情況不再發生。
