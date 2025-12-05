鯛魚排藥檢「不小心」釀全台下架！檢座搜驗室1小時追藥檢錯誤 高市衛生局6人遭懲處

高雄市衛生局使用液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS）進行鯛魚排動物用藥檢驗，後續確認設定遭人為更改導致數據誤判。（圖／報系資料照）

高雄市政府衛生局日前針對全聯販售的「台灣鯛魚排」進行動物用藥檢驗，初步結果顯示含有恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）0.028ppm，導致全台商品緊急下架，引發食品安全風波。然而，市府後續調查發現，為一起人為操作疏失所致的檢驗烏龍，已離職的陳姓女研究助理，於在職期間曾接觸該專案並更動數據設定。高雄市衛生局依偽造文書罪將案件移送司法，並由高雄地檢署主動接手調查。高雄地檢署也派出2名檢察官前往衛生局實驗室調查，過程約1小時後結束，針對此次重大疏失，高雄市長陳其邁表示高度重視，衛生局長黃志中已向市長自請處分，並遭嚴厲告誡。

廣告 廣告

高雄市衛生局長黃志中與副局長潘炤穎就鯛魚排藥檢誤判事件公開道歉，相關主管已遭記過處分。（圖／報系資料照）

根據《ETtoday新聞雲》報導，調查指出，衛生局檢驗科使用的液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS）儀器，在檢測過程中設定值遭更動，影響最終判定。衛生局於12月4日上午調閱電磁紀錄，發現一名已離職的陳姓女研究助理，於在職期間曾接觸該專案並更動數據設定。由於儀器原設定多不輕易更動，後續職代在複檢時並未察覺，導致錯誤數值進入正式報告。

高雄市長陳其邁表示將嚴格追究責任，並要求衛生局全面檢討，落實檢驗流程標準化與資訊透明。（圖／報系資料照）

全案曝光後，陳女一度失聯，警方於深夜將其尋獲帶回警局，訊問至5日凌晨3時。她向警方表示「不小心所致」，承認作業疏失。高雄市衛生局依偽造文書罪將案件移送司法，並由高雄地檢署主動接手調查。

今日下午，高雄地檢署派出主任檢察官與檢察官進入高市衛生局實驗室調查，包括調閱資料、詢問相關人員、檢查檢驗儀器設定。整體調查歷時約一小時，檢方離去時未對外說明案情。中央食藥署亦同步派員赴現場訪視，檢視操作流程與儀器品管情形。

高雄市衛生局主任祕書廖哲宏與食品衛生科長謝米枝，今（5）日下午2時許親赴雲林口湖鄉，向口湖魚類生產合作社致歉。（圖／報系資料照）

針對此次重大疏失，高雄市長陳其邁表示高度重視，強調樣本若有疑慮必須立即複驗釐清，不能因認知慣性而釀成系統錯誤。他強調將徹底追究責任，所有相關主管與執行人員一併懲處，絕不姑息。衛生局長黃志中已向市長自請處分，並遭嚴厲告誡。

除此之外，副局長潘炤穎、主任秘書廖姓人員、檢驗科科長林學慶與股長陳姓人員，分別記過一次至二次不等。兩名已離職人員——陳姓臨時人員與簡姓研究助理，則因執行業務嚴重疏失，被記過二次至記一大過不等懲處。

高市府並已召開公務人員考績會與職工考核委員會，依身分屬性處理懲戒程序。陳姓研究助理也曾到場說明相關細節。事件發生後，衛生局已主動通報中央食藥署，並確認此為單一事件，過去並無類似設定異動紀錄。衛生局也已派員向全聯福利中心、口湖漁類生產合作社及受影響消費者當面道歉，將協助後續善後與賠償協調。市府強調，將全面檢討作業流程與檢驗標準，強化資訊透明與品質控管，務使類似情況不再發生。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

Joeman戀情疑曝光！他被問戀情尷尬笑認 網友神比對照抓包「杜拜密遊網美」

鯛魚排大烏龍！高雄離職研究員身影曝光 深夜到案認「自己不小心」

獨家／華視男主播性騷女同事5年 公司2個月後開鍘下場GG了