鯛魚排誤檢出禁藥損失至少逾1200萬 業者暫不提告 釐清後將求償
高雄市衛生局抽驗全聯「台灣鯛魚排」檢出禁藥，昨天確認檢驗錯誤，正確結果應是「未檢出」。受害的雲林縣口湖漁類生產合作社今天舉行記者會說，目前正在全面清點各項損失，因檢調已介入調查，暫時不提國賠與告訴，待釐清所有損失後再求償。根據計算目前下架回收商品，就已損失新台幣1200萬元以上。
口湖漁類生產合作社總經理王益豐、養殖戶許朱元等30餘人，今天在雲林縣農業處長魏勝德、雲林縣衛生局食品衛生科長林小玲、檢驗科長鄭秀珍，及律師吳文城陪同下召開記者會。
王益豐致詞說，高雄市衛生局發布本合作社供應全聯福利中心「台灣鯛魚排」檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin）一事，造成社會大眾及消費者恐慌，導致本合作社產品全面下架、商譽嚴重受損，今天再次聲明，該批產品經各單位複驗結果均為「零檢出、完全合格」。
王益豐表示，先不論商譽及其他損失，僅計算目前回收下架的12萬包鯛魚片，就已損失新台幣1200萬元以上，期盼各級政府衛生機關未來進行食品檢驗、發布相關新聞時，需嚴謹複核，確保檢驗結果的正確性與公信力，避免類似事件再次傷害無辜業者與台灣農漁業形象。
他強調，合作社目前正全面清點衍生的各項損失，後續將委請律師與高雄市政府衛生局協調相關賠償事宜。目前檢調已介入調查，合作社暫時不提國賠與告訴。
許朱元是產品遭誤檢出禁藥的鯛魚養殖業者，他在記者會上接受媒體聯訪表示，第一時間聽到自己養殖的魚出問題，煩惱到睡不著覺，希望政府機關未來的任何檢驗，不要再害到漁民，這次事件也要做好澄清。
王益豐說，口湖漁類生產合作社已經營30年，是全台灣唯一一家在養殖過程中，堅持「逐批送驗」的合作社，確定沒有任何問題、安全無虞時才會進場加工，且每一批漁貨都會留樣，目的在於發生疑慮時第一時間就能馬上啟動追蹤溯源。
他指出，事件發生後針對同批魚池、同批號留樣檢體，立即送往高雄SGS做檢測，另外也自主隨機挑選檢體送往檢測，前後共送17件樣品，藥物殘留全數合格。
（責任主編：莊儱宇）
