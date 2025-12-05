鯛魚排誤檢案烏龍 高市府公布衛生局6人懲處名單「局長被嚴厲告誡」

高雄市衛生局誤檢「台灣鯛魚排」案，今（5）日懲處結果出爐，衛生局長黃志中因督導不周已自請處分，市長並對他提出嚴厲告誡，另有4人遭記過，已離職的陳姓臨時人員及簡姓研究助理，同遭記過懲處。

高雄市衛生局檢驗「台灣鯛魚排」，因檢驗科儀器內部人員作業疏失，導致檢驗結果錯誤，連帶造成業者名譽與財物受損。高雄市府表示，衛生局除持續校正內部相關檢驗平台標準化及釐清檢討疏失，針對業務相關人員究責亦已完成。

高雄市衛生局說明，經會議決議潘副局長、廖主任秘書、檢驗科林科長及陳股長等4人，因督導不周致生不良後果，依「高雄市政府及所屬機關學校公務人員獎懲案件處理要點」規定，分別記過一次至二次不等；離職之陳姓臨時人員及簡姓研究助理因執行業務嚴重疏忽，貽誤公務，情節嚴重，依「高雄市政府衛生局勞工工作規則規定」，分別予以記過二次至記一大過不等之行政懲處。

高市府指出，今再次向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者致歉，衛生局並已派員當面向業者致歉及做後續處理，應負之責絕不迴避。衛生局將記取本次教訓，加強落實檢驗標準管控及資訊透明，務使類似情事不再發生。

