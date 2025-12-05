鯛魚排誤檢烏龍損失逾1200萬 口湖漁類合作社向高市府求償

雲林縣口湖漁類生產合作社希望事件雨過天晴後，民眾能恢復對國產漁產品台灣鯛的消費信心，

雲林縣口湖鄉生產的台灣鯛魚排，日前被高雄市衛生局誤檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，一度引發食安風波。高雄市長陳其邁和衛生局人員為此錯誤公開道歉。口湖鄉漁類生產合作社今天（5日）對外說明立場，再度強調產品完全合格，對於被下架12萬包鯛魚片，造成超過1200萬元等損失，將委由律師向高雄市衛生局求償。（龐清廉報導）

雲林縣口湖漁類生產合作社數十名養殖業者今天共同出席這場對外說明會，雲林縣農業處長魏勝德、衛生局人員以及城邦律師事務所律師吳文城等人均到場說明相關處理作為。

生產合作社總經理王益豐說，日前接到高雄市衛生局通知，指生產鯛魚排檢出禁藥後，先後主動送出同批號17件樣品到SGS第三方檢驗，結果全部都是「未檢出」。這起事件爆發後，不只暫停生產線，回收大批商品，造成1200萬元以上損失，對於雲林口湖台灣鯛品牌商譽也造成嚴重衝擊。

遭誤指用藥許姓養殖業者大度說不會提告，還好結果還他清白，希望公務單位以後一定要注意。（圖：龐清廉攝）

王益豐表示，目前高雄市衛生局已經承認錯誤，並在昨晚先以電話致歉，也承諾將全數賠償相關損失。對此，生產合社將委託律師提出求償，希望事件落幕後，消費者能恢復對國產漁產品台灣鯛的信心，給養殖業者更多支持。

而遭誤指用藥的雲林許姓養殖業者也當場表示，這些天來他都沒睡好，還好結果還他清白，他不會提告追究，只希望公務單位以後一定要注意。

至於，到場聲援養殖業者的雲林縣農業處長魏勝德則代表雲林縣政府發表聲明，強調雲林縣對於農漁畜產品的食安，一向嚴格把關，會提供最好的農漁畜產品給全國消費者，請民眾安心購買食用。