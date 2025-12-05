鯛魚排誤檢烏龍 高雄衛生局長自請處分

（中央社記者林巧璉高雄5日電）高雄市衛生局抽驗「台灣鯛魚排」發生重大失誤，全案移請檢調偵辦。衛生局長黃志中證實已向市長陳其邁自請處分；衛生局今天派員親至雲林向業者致歉並商討賠償事宜。

高雄市衛生局10月間抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin）。衛生局昨天坦承檢驗錯誤，正確結果是「未檢出」；因電腦設定遭改為10倍，在2次檢驗都檢出禁藥。

衛生局昨天將全案移送檢調釐清，涉案約聘陳姓研究助理訊後向警方坦承「操作不當」。市長陳其邁今天也公開數度致歉，表示已要求追究相關人員責任，希望衛生局記取此次重大教訓。

黃志中今天上午接受媒體聯訪表示，責任追究不會僅是這名已離職的研究助理，包括接手人員也會進行相關調查，相關主管也負有督導責任。當時黃志中並未點名自己，但今天下午他向中央社記者證實，已自請處分。（編輯：黃世雅）1141205