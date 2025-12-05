鯛魚排誤檢致損失至少逾1200萬 漁民釐清將求償

（中央社記者蔡智明雲林縣5日電）高雄市衛生局誤檢台灣鯛魚排含禁藥，受害的雲林縣口湖漁類生產合作社今天召開記者會說，待釐清所有損失後再求償，暫不提國賠與告訴。根據估算，光是目前回收下架商品就損失新台幣1200萬元以上。

口湖漁類生產合作社總經理王益豐、養殖戶許朱元等30餘人，今天在雲林縣農業處長魏勝德、雲林縣衛生局食品衛生科長林小玲、檢驗科長鄭秀珍，及律師吳文城陪同下召開記者會。

王益豐致詞說，高雄市衛生局發布本合作社供應全聯福利中心「台灣鯛魚排」檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin）一事，造成社會大眾及消費者恐慌，並導致本合作社產品全面下架、商譽嚴重受損，今天再次聲明，該批產品經各單位複驗結果均為「零檢出、完全合格」。

廣告 廣告

王益豐表示，先不論商譽及其他損失，僅算目前回收下架的12萬包鯛魚片，就損失新台幣1200萬以上，期盼各級政府衛生機關未來在進行食品檢驗及發布相關新聞時，需嚴謹複核確保檢驗結果的正確性與公信力，避免類似事件再次傷害無辜業者與台灣農漁業形象。

他強調，合作社目前正全面清點此次事件所衍生的各項有形與無形損失，後續將委請律師與高雄市政府衛生局協調相關賠償事宜。且此事檢調已介入調查，合作社暫時不提國賠與告訴。

高雄市衛生局此次誤檢的台灣鯛魚排由許朱元養殖，許朱元在記者會上接受媒體聯訪表示，第一時間聽到自己養殖的魚出問題，煩惱到睡不著覺，希望未來政府機關任何檢驗不要再害到漁民，此次也要做好澄清。

王益豐說，口湖漁類生產合作社已經營30年，是全台灣唯一一家在養殖過程中，堅持「逐批送驗」確定沒有任何問題、安全無虞時才會進場加工，且每一批漁貨都會留樣，為的就是萬一發生疑慮時第一時間就能馬上啟動追蹤溯源。

他指出，事件發生後針對同批魚池、同批號留樣檢體，立即送往高雄SGS做檢測，另外又自主隨機挑選檢體送往檢測，前後共送17件樣品，藥物殘留全數合格。（編輯：黃名璽）1141205