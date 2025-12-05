鯛魚排誤驗陳其邁致歉 高雄衛生局6人記過

檢警來到衛生局進行蒐證，延燒多日的全聯鯛魚排驗出恩氟喹啉羧酸事件，證實是高雄衛生局人員人為疏失，市府4日傍晚緊急致歉澄清；高雄地檢署獲報5日下午到衛生局查驗相關檢驗儀器，市長陳其邁上午出席活動前也再次道歉。

高雄市長陳其邁表示，「研究助理很罕見地去更改電腦後台的相關參數的設定，而將數值放大10倍，這種疏失錯誤是非常地不應該。」

涉嫌改設定的陳姓約聘研究助理，4日深夜接受警方偵訊後離開高雄市刑大。衛生局初步調查，研究助理在10月20至28日進行檢驗期間，罕見更改參數設定，將數值放大10倍，後續她在11月4日離職後，接手人員複驗卻沒重新確認設定，導致一連串錯誤。

高雄市衛生局副局長潘炤穎指出，「第2位同仁沒有去核實這些程序，是不是有被更動的狀況之下，也就照之前的設定的這些條件，就之前的錯誤設定條件繼續檢驗，當然得出來的結果，也會是一個錯誤的結果。」

高市府發言人項賓和回應，「衛生局黃志中局長有自請處分，市長也已對黃局長提出嚴厲的告誡，並且要求衛生局要全面的檢討。」

陳其邁下令懲處，衛生局長自請處分，包括副局長、主秘、檢驗科長在內6人記過1至2次。衛生局強調會負起國賠責任，5日下午也派人到雲林向縣府及產銷單位等致歉。

口湖漁類生產合作社總經理王益豐說道，「我們不考慮提告高雄市政府，因為這事情已經由檢調偵查辦理，我們希望把社會資源減少到最低。」

當事養殖漁民許朱元則說：「就很憤慨，這樣就很嚴重了，我們的魚都沒人買。」

養殖漁民和供應商口湖漁類生產合作社，因為這次風波被迫下架約12萬片鯛魚片、損失破千萬，合作社強調重視食安，出貨前都會逐批檢驗，雲林縣農業處將協助業者求償。同樣因風波導致商品須下架、退換貨的全聯，則感謝高市府還原真相。

全聯行銷部協理劉鴻徵指出，「感謝高雄市政府跟衛生局，在第一時間就很快地釐清事情真相，以專業嚴謹的態度來守護全台的食品安全，事情釐清楚就OK了，我們也不會提告，最重要的是盡快釐清真相之後，我們會把商品盡速地上架。」

高市府檢驗烏龍導致消費信心崩落，影響整個產業，台灣鯛協會呼籲高市府須亡羊補牢，盡快推出有效促銷與澄清作為；國民黨立院黨團則喊話高市府，除了道歉、賠償，也要通盤檢討通報機制，避免錯誤重演。