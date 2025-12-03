鯛魚排驗出禁藥遭下架！廠商複驗「未檢出」 高市衛生局回應了

台灣鯛魚排被驗出禁藥，供應商自行複驗未檢出，高雄市衛生局回應了。（圖／報系資料照）

全聯福利中心近日販售的「台灣鯛魚排（大）」遭高雄市政府衛生局檢出含有動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，因違反不得檢出規定，已要求全聯全面下架該商品。供應商「口湖漁類生產合作社」2日公布由第三方機構SGS所做的複驗結果，顯示該藥物為「未檢出」，對此，高雄市衛生局也回應了。

高雄市衛生局今日發聲明回應指出，衛生局所採檢的鯛魚排為「完整包裝產品」，檢驗流程皆依《食品安全衛生管理法》規定進行，經確認檢出動物用藥殘留，已依法要求業者進行下架與回收處理。對於供應商公布的檢驗報告，衛生局強調該報告所用檢體「與本局送驗樣本為不同檢體」，兩者無從直接對比。

衛生局補充說明，若業者對檢驗結果有異議，依據《食安法》第39條，可於接獲通知起15日內申請複驗，衛生局亦將依法調用當時留存的原檢體，並在3日內完成檢驗並回覆結果。

「口湖漁類生產合作社」在聲明中指出，針對此次爭議，已主動將同批次原料樣本送交SGS進行檢驗，檢測結果未檢出恩氟喹啉羧酸，並已轉交雲林縣衛生局備查。同時亦針對不同批號的鯛魚排商品進行隨機抽樣複檢，結果同樣顯示未檢出動物用藥。

業者表示，所有原料魚均經過合法檢驗後才進入加工程序，並實施「SGS逐批送驗」制度，每批商品均附有完整檢驗報告，並定期於官網公開最新資訊。他們強調將持續配合主管機關調查，維護食品安全並確保消費者權益。

