鯛魚排高雄抽驗禁藥烏龍 食藥署揪帳密共用等疏失

高雄市衛生局抽驗全聯福利中心販售的「台灣鯛魚排」，發生檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」的大烏龍，離職女研究助理坦承是操作過程數值調整的部分有疏失。食藥署今天說明派員訪視高雄實驗室結果，除確認儀器數值遭誤設，另還發現帳號密碼全員共用、覆核項目不包含儀器參數等缺失，恐難追溯，已建議改善。

高雄市衛生局抽驗全聯福利中心販售的「台灣鯛魚排」，發生檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」的大烏龍，離職女研究助理坦承是操作過程數值調整的部分有疏失。受害的雲林縣 口湖漁類生產合作社5日舉行記者會，再次聲明，該 批產品經各單位複驗結果均為「零檢出、完全合 格」。（中央社資料照）

高雄市衛生局10月間抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin）。衛生局日前坦承檢驗錯誤，正確結果是「未檢出」；因電腦設定遭改為10倍，在2次檢驗都檢出禁藥。高雄市衛生局4日出面道歉。

高雄市長陳其邁昨天（5日）也致歉，強調將負起所有賠償責任。他說，除移送檢調釐清事件真相，也嚴厲要求衛生局追究相關人員責任，並將檢驗「動物用藥檢測」平台重新校正標準化，確保後續檢驗正確。

衛生福利部食品藥物管理署昨天也主動派員前往訪視實驗室，包括食藥署監管組及研檢組人員共4名。食藥署品質監督管理組組長遲蘭慧今天說明訪視結果，於現場確認檢驗儀器「檢體注射量」，設定值遭誤設為標準品10倍，也就是實際檢驗的劑量，比實際所需多出10倍，導致動物用藥檢驗結果失準。同時還發現儀器共用帳密情況。

遲蘭慧說，為方便實驗室管理，並進行紀錄追溯，實驗室儀器應依主管、儀器操作者等不同人員，做出權限區分，已提醒該實驗室應改正共用帳密情況。

遲蘭慧指出，檢驗覆核程序部分，該實驗室目前主要針對紙本作業、圖譜確認等有所規範，但實驗程序中沒有要求回頭核對與確認儀器原始數據等，都建議應補足，讓覆核程序更為完整。

遲蘭慧表示，現行實驗室認證相關規範，已要求各家實驗室應明定標準作業流程，該實驗室問題在於落實度不夠充分，相關懲處已由衛生局內部對其人員祭出記過等處分，且更動儀器設定的人員，已移送檢調調查，釐清更改數據原因，食藥署將針對各家實驗室人員教育訓練、管理等層面，要求精進。