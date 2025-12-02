鯛魚排「藥檢超標」已流向全台！恩氟喹啉羧酸是什麼？誤食怎麼辦？

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】高雄市衛生局1日表示，全聯鯛魚排被檢出不可用於水產品的「恩氟喹啉羧酸」，已立即啟動下架回收。據統計，該批鯛魚排已流向全台18縣市各分店，進貨超過1萬5千片，售出超過1萬3千片。臺北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌醫師表示，人類若誤食恩氟喹啉羧酸，短期可能出現過敏、噁心、倦怠或皮膚刺激等，以此次檢出濃度0.028ppm換算，需每天吃超過4公斤，才可能對健康造成明顯危害。

全聯鯛魚排檢出「恩氟喹啉羧酸」流向18縣市 退貨方式一次看

高雄市衛生局1日指出，今年「114年食品抽驗計畫」1至10月共抽驗 112件市售水產品，其中10月在全聯路竹中正分公司所販售的「台灣鯛魚排（大）（效期：2027年9月16日）」檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，違反「不得檢出」規定。衛生局已於 11 月 27 日派員前往稽查，確認該分公司進貨的24包已全數售出，同時要求全聯總公司立即下架並啟動回收。

廣告 廣告

根據衛生局統計，全聯在高雄各分店共進貨4,488包，其中4,080包已售出、408包下架，產品來源為雲林縣。雲林縣衛生局後續追查，1日下午表示，該批魚肉供應至全聯全台共369間分店，進貨數量為15,624片，回收1,831片，已售13,793片，流向縣市包括：台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、金門縣、澎湖縣。

全聯表示，全聯、大全聯已第一時間「不分批次」全面下架商品，民眾若購買到「效期2027/9/16」的該批產品，可持發票與商品至原購買門市辦理退換貨或退現。

▲全聯11月28日於官網發布「台灣鯛魚排（大）」退貨公告。（圖／取自全聯福利中心官網）

什麼是「恩氟喹啉羧酸」？畜牧業使用慎防抗生素抗藥性風險

「恩氟喹啉羧酸」屬廣效性抗生素，依規定可用於牛、豬及家禽等，不得使用於台灣鯛等水產品，只要檢出即違規。彰化縣動物防疫所過去曾指出，恩氟喹啉羧酸為獸醫最常用的抗生素藥物之一，而氟奎林羧酸類為人體使用的重要抗菌劑，為避免抗藥菌持續擴大，增加人體治療的困難，臺灣規定針對產食動物不得添加於飲水或飼料投藥，只能以注射投藥。

恩氟喹啉羧酸長期攝取影響1器官 但每日要吃下達「這數量」

問題鯛魚排多已售出，恐有不少已被消費者吃下肚。若不慎誤食，對人體有哪些影響？楊振昌醫師說明，「恩氟喹啉羧酸」短期毒性相當低，可能出現的反應多為過敏、噁心、倦怠或皮膚刺激。至於長期暴露，在動物研究中主要觀察到睪丸發育及精子的製造可能受影響。

不過，楊振昌醫師強調，以現行的每日容許攝取量計算，一名60公斤成人每日不得攝取超過0.12毫克，此次鯛魚排檢出的濃度為0.028ppm，也就是每公斤魚肉含約0.028毫克，換算下來須「長期每日攝取超過4公斤」才會對健康產生影響。

誤食如何加速排出？醫：多喝水、吃蔬果即可

想讓身體更快排出吃下的藥物，楊振昌醫師表示，動物試驗顯示約40%由膽汁排出，其餘由尿液排除，所以只要適度補充水分、多吃蔬果，維持正常排泄，就可幫助藥物排出。「現在最重要的是要釐清為何有違法使用的情形，以避免類似情況再次發生。」

【延伸閱讀】

15萬顆「芬普尼蛋」流入9縣市！什麽是芬普尼？誤食對健康有何危害？

有濕疹就懷疑是食物過敏？過敏檢驗一定要做嗎？醫：3點判斷



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66981

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw