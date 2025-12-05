鯛魚案烏龍 高市衛生局赴口湖道歉
【記者林明華雲林報導】高雄市政府衛生局5日派員到生產的雲林縣口湖漁類生產合作社致歉，合作社表示業者損失百萬，需賠償損失，並恢復消費者對台灣鯛的信心；雲縣府希望高市府能在高雄辦大型台灣鯛促銷活動。
高雄衛生局10月抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品，檢出規定為「不得檢出」的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin），但衛生局4日為檢驗錯誤致歉，正確結果是「未檢出」。
高雄衛生局主任秘書廖哲宏、食品衛生科長謝米枝5日下午到雲林口湖台灣鯛生態創意園，向養殖台灣鯛的漁民致歉，雲林縣政府派農業處漁業科長高建平與會，未開放媒體入席。
高建平會後說，合作社會中要求賠償損失，收齊相關單據後，交由律師與高雄衛生局協調賠償事宜，商譽受損部分未求償；雲縣府希望高市府能在高雄辦大型台灣鯛促銷活動，恢復台灣鯛聲譽及消費者信心。
高市衛生局表示，依高雄市長陳其邁指示，市府會負起所有賠償責任，除派員向漁民道歉，也要了解漁民想法與意見再後續處理。
口湖漁類生產合作社總經理王益豐強調，與會漁民包括被誤檢的許姓漁民都接受高市府道歉，但希望以後不要再有類似事件發生；會談過程平和、融洽。2025/12/5
