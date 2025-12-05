鯛魚片檢驗烏龍求償？七旬養殖戶霸氣喊「毋免啦！」

許朱元不打算再以個人名義追償，強調一切過去就好，不再追究。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕高雄市衛生局爆出「鯛魚排」檢驗烏龍事件，向業者及大眾致歉，最大受害者供應商口湖魚類生產合作社與供貨的養殖戶許朱元今(5)日早上舉辦記者會，77歲許朱元被問及是否以個人身分追償時霸氣回：「毋免啦！」事情過去就好，記得好好澄清，一切他也不想再多追究。

許朱元受訪表示，他養殖經驗將近40年，在元長鄉有3處、東勢鄉1處魚池，主要放養台灣鯛，事件爆發後是鎖定在他將近1.5公頃的東勢養殖池，2個魚池總計放養約5萬隻台灣鯛。

許朱元說，原本聽到自己放養的魚驗出動物用藥，擔心地好幾天都睡不好覺，怕沒有人來採購魚隻，聽到是烏龍一場的消息當下感到憤慨，如果沒有好好做好澄清，就沒人敢買鯛魚片，會讓漁民們沒有收入，只希望公務人員們能夠更加謹慎，以免造成更大的損害。

記者追問是否會以個人名義另作求償，許朱元馬上回應「毋免啦！」以後要注意這些消息的發布，記得要辛辛苦苦地漁民們澄清好就好，並不會再多追究，現在他終於清白了，也更有信心放養。

口湖漁類生產合作社總經理王益豐指出，許伯每年大約供貨逾10萬台斤鯛魚，合作大約30年左右，當時事件爆發後，阿伯曾和他私下透露，鄰居都不敢和他聊天，深知他目前心理壓力，一輩子辛苦付出，對於此次事件對他而言深具挑戰且煎熬，所幸事件雨過天青還他清白。

