鯛魚禁藥案竟是一場烏龍！雲林怒：超級過分、追討損失

雲林縣府2日為了釐清全聯鯛魚禁藥案是否因環境污染，農業處及防疫所人員二度到東勢鄉養殖魚池家抽驗底泥與池水送驗。(本報資料照片)

高雄市衛生局今天傍晚承認全聯「台灣鯛魚排」被檢驗出動物用藥一案，經查是人為儀器設定錯誤，正確結果應為「未檢出」。雲林縣府農業處長魏勝德第一時間脫口說「超級過分！」他表示將協助口湖漁業生產合作社恢復商譽及追討損失。

魏勝德說，一從縣府新聞處得知高雄市衛生局發布新聞稿他就立刻打給口湖漁業生產合作社負責人王益豐，但王沒接掛掉電話，應該是氣到無法說話。

魏勝德說，對於食安有疑慮，相關檢驗單位都非常慎重應對，當驗出0.028ppm這麼低的數值，合理的做法應該是要趕快複驗，以維護業者的商譽與廣大民眾的食品安全，但高雄市衛生局沒有double check（二度確認）就公布，未來應強化複驗的功能。

魏勝德表示，雲林縣政府有3個聲明，第一要協助口湖漁業合作社恢復商譽；第二業者若要追討損失，縣府農業處一定幫忙；第三，雲林縣政府對農畜產品本來就有嚴格的把關，請全國消費者和民眾安心使用。

農業處副處長蔡耿宇昨日接受本報採訪時指出，高雄市府驗出來的數值很低，若魚體、底土、池水、飼料都未驗出禁藥．不無可能是污染或是抽驗端的問題。

蔡耿宇剛受訪表示，若漁民有使用禁藥，驗出來的數值應該更高，不應該這麼低，合理推測是飼料或是環境污染，現在證實是背景值被人為錯誤放大。

養魚30年首出包 鯛魚出貨漁民喊冤